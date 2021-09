What is your take on batsmen marking their guard perilously close to the forbidden area of the pitch?



ക്രീസിൽ നിന്നും ഏറെ മുൻപിൽ കയറിയാണ് ഹസീബ് ഹമീദ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിരുന്നത്. ഇതാണ് കോലിയെ ചൊടുപ്പിച്ചത്. പിച്ചിലെ പ്രൊട്ടക്‌റ്റഡ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് ഗാർഡ് എടുക്കരുതെന്നാണ് ക്രിക്കറ്റിലെ നിയമം. ക്രീസിൽ നിന്ന് 4 അടി അകലെയാണിത്.ഹമീദിന്റെ ഗാർഡിനെ ചൊല്ലി ഇന്ത്യൻ നായകൻ കലിപ്പിലായെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഡക്കായി മടങ്ങാനായിരുന്നു ഹമീദിന്റെ വിധി. 12 പന്തിൽ റൺസൊന്നുമെടുക്കാതെയാണ് താരം പുറത്തായത്.