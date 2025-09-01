ചൊവ്വ, 2 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Thrissur Titans: എറിഞ്ഞിട്ട് സിബിന്‍ ഗിരീഷ്; തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനു നാല് വിക്കറ്റ് ജയം

തൃശൂരിനായി നായകന്‍ ഷോണ്‍ റോജര്‍ 50 പന്തില്‍ 49 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു

KCL 2025, Sibin Gireesh, Sibin Gireesh Thrissur Titans, സിബിന്‍ ഗിരീഷ്, തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സ്, കെസിഎല്‍
Thiruvananthapuram| രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:18 IST)
Sibin Gireesh

Thrissur Titans: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് ജയവുമായി തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സ്. ആലപ്പി റിപ്പിള്‍സിനെയാണ് തൃശൂര്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആലപ്പി നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ഒന്‍പത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 128 റണ്‍സെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സ് നാല് ബോളും നാല് വിക്കറ്റും ശേഷിക്കെ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.

തൃശൂരിനായി നായകന്‍ ഷോണ്‍ റോജര്‍ 50 പന്തില്‍ 49 റണ്‍സെടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. ഓപ്പണര്‍ രോഹിത് കെ.ആര്‍ 26 പന്തില്‍ 30 റണ്‍സും അക്ഷയ് മനോഹര്‍ 20 പന്തില്‍ 16 റണ്‍സുമെടുത്തു. അവസാന ഘട്ടത്തില്‍ അഞ്ച് പന്തില്‍ 16 റണ്‍സടിച്ച് അജിനാസ് കെ. ആണ് തൃശൂരിന്റെ ജയം വേഗത്തിലാക്കിയത്.


നാല് ഓവറില്‍ 16 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത സിബിന്‍ ഗിരീഷ് ആണ് ആലപ്പിയെ ചെറിയ സ്‌കോറില്‍ പുറത്താക്കാന്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചത്. സിബിന്‍ തന്നെയാണ് കളിയിലെ താരവും. വിനോദ് കുമാര്‍ മൂന്ന് ഓവറില്‍ 19 റണ്‍സ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.


