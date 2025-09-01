വനിതാ ലോകകപ്പിലെ സമ്മാനതുക മൂന്നിരട്ടിയോളമാക്കി ഐസിസി, പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
വനിതാ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരത്തുക പ്രഖ്യാപിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സില് (ഐസിസി). 2025 സെപ്റ്റംബര് 30 മുതല് നവംബര് 2 വരെ ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 13-മത് വനിതാ ലോകകപ്പിലാണ് ഈ മാറ്റം.കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പില് വിജയികള്ക്ക് ലഭിച്ചത് 1.32 മില്യണ് (11.65 കോടി) യുഎസ്ഡി ആയിരുന്നു. എന്നാല് ഇത്തവണ അത് 4.48 മില്യണ് (ഏകദേശം 39.55 കോടി) യുഎസ്ഡി ആയാണ് ഉയര്ത്തിയത്.
ടൂര്ണമെന്റിലെ ആകെ സമ്മാനത്തുക
122.5 കോടി രൂപയോളമാക്കി ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2022ല് ന്യൂസിലന്ഡില് നടന്ന ലോകകപ്പില് വെറും 31 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ആകെ സമ്മാനത്തുക.പുരുഷ ലോകകപ്പില് ആകെ 88.26 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ഐസിസി നല്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഐസിസി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഫൈനലില് തോറ്റ ടീമിന് 19.77 കോടി ലഭിക്കും. സെമിഫൈനലില് തോറ്റ രണ്ടു ടീമുകള്ക്ക്9.89 കോടി വീതം ലഭിക്കും. ലീഗ് ഘട്ടത്തിലെ ഓരോ വിജയത്തിനും 30.29 ലക്ഷം വീതം സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കും.അഞ്ചാം,ആറാം സ്ഥാനക്കാര്ക്ക് ?62 ലക്ഷം രൂപയും, ഏഴാം, എട്ടാം സ്ഥാനക്കാര്ക്ക് ?24.71 ലക്ഷം വീതവും ലഭിക്കും. കൂടാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ ടീമിനും 22 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
ഭാവിതാരങ്ങളെ വനിതാക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനും ലോകോത്തര മത്സരങ്ങള് സമ്മാനിക്കാനുമാണ് ഐസിസിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും വനിതാ താരങ്ങള്ക്കും പുരുഷ താരങ്ങള്ക്കും തുല്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമെന്നും പ്രസ്താവനയില് ഐസിസി ചെയര്മാനായ ജയ് ഷാ അറിയിച്ചു.
സെപ്റ്റംബര് 30 മുതല് നവംബര് 2 വരെയായി ഗുവാഹത്തി, ഇന്ഡോര്, നവി മുംബൈ, വിശാഖപട്ടണം, കൊളംബോ എന്നീ അഞ്ച് വേദികളിലായാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുക. ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ന്യൂസിലന്ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ശ്രീലങ്ക, പാകിസ്ഥാന്, ബംഗ്ലാദേശ്, ഓസ്ട്രേലിയ ടീമുകളാണ് ലോകകപ്പിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് 29,30 തീയ്യതികളില് സെമിഫൈനല് മത്സരങ്ങളും നവംബര് 2ന് ഫൈനല് മത്സരവും നടക്കും. ശ്രീലങ്കയിലാകും പാകിസ്ഥാന്റെ മത്സരങ്ങള് നടക്കുക.