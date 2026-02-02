രേണുക വേണു|
Pakistan vs Australia 3rd T20I: പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും മത്സരത്തിലും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു തോല്വി. ആതിഥേയരായ പാക്കിസ്ഥാന് 111 റണ്സിനാണ് കങ്കാരുക്കളെ തോല്പ്പിച്ചത്. ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര പാക്കിസ്ഥാന് തൂത്തുവാരി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പാക്കിസ്ഥാന് നിശ്ചിത 20 ഓവറില് ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 207 റണ്സ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില് ഓസ്ട്രേലിയ 16.5 ഓവറില് 96 നു ഓള്ഔട്ടായി. ടോസ് ലഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാന് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
പാക്കിസ്ഥാനു വേണ്ടി സായിം അയൂബ് (37 പന്തില് 56), ബാബര് അസം (36 പന്തില് പുറത്താകാതെ 50) എന്നിവര് അര്ധ സെഞ്ചുറി നേടി. ആറാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ഷദാബ് ഖാന് 19 പന്തില് 46 റണ്സെടുത്തു.
ഓസ്ട്രേലിയന് നിരയില് 22 പന്തില് 23 റണ്സെടുത്ത മാര്ക്കസ് സ്റ്റോയ്നിസ് ആണ് ടോപ് സ്കോറര്. കാമറൂണ് ഗ്രീന് 24 പന്തില് 22 റണ്സെടുത്തു. മിച്ചല് മാര്ഷ് (ഒന്ന്), മാത്യു ഷോര്ട്ട് (രണ്ട്), മാറ്റ് റെന്ഷ (ഒന്ന്) എന്നിവര് നിരാശപ്പെടുത്തി. പാക്കിസ്ഥാനായി മുഹമ്മദ് നവാസ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഷഹീന് അഫ്രീദിക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ്.