വിദേശടീമുകൾ രണ്ടാം നിര ടീമുകൾ അയച്ച് പാകിസ്ഥാനെ അപമാനിക്കുന്നു, പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിൽ അമർഷം

പാക് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അതൃപ്തി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 1 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:33 IST)
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ മുന്‍നിര താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അതൃപ്തി. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുന്‍പായുള്ള സീരീസിനായി പാകിസ്ഥാനിലെത്തിയ ഓസീസ് ടീം പ്രമുഖ താരങ്ങളായ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്, ജോഷ് ഹേസല്‍വുഡ്, ടിം ഡേവിഡ്, ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്വെല്‍,നഥാന്‍ എല്ലിസ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ക്ക് പരമ്പരയില്‍ വിശ്രമം നല്‍കിയിരുന്നു. പരിക്കില്‍ നിന്നും മോചിതരായ താരങ്ങള്‍ക്ക് മതിയായ വിശ്രമം നല്‍കാനാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ വിശദീകരണം.

എന്നാല്‍ ഇത് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെയും ആരാധകരെയും അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്ന നിലപാടാണ് മുന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകരും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ ടി20യില്‍ മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ്, മാര്‍ക്കസ് സ്റ്റോയ്‌നിസ്, ജോഷ് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ക്കും ഓസീസ് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് വൃത്തങ്ങളെ ചൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലന്‍ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഇപ്പോള്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ ടീമുകള്‍ അടുത്തകാലത്തായി ദുര്‍ബലമായ ടീമുകളെയാണ് പാകിസ്ഥാനില്‍ അയക്കുന്നതെന്നും ഇത് ആരാധകരെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും മുന്‍ പാക് ക്യാപ്റ്റനായ മോയിന്‍ ഖാന്‍ പറയുന്നു.

പ്രമുഖ ക്രിക്കറ്റ് ടീമുകളുടെ ഈ സമീപനത്തോടെ കുറഞ്ഞ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരങ്ങളെന്ന
തോന്നലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ശക്തമാകുന്നതെന്നും ഇത് പാക് ക്രിക്കറ്റിനെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് ആരാധകരും പറയുന്നത്. വലിയ ടീമുകളെ നേരില്‍ കാണാനും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള മത്സരങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇത് നിരാശയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും മുന്‍ പാക് താരങ്ങളടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.


