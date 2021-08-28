ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റിലും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ജാര്വോ കളത്തിലിറങ്ങിയിരുന്നു. താന് ഇന്ത്യന് ടീം അംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുന് ടെസ്റ്റില് ജാര്വോ ഇറങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ഫീല്ഡര് ആണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജാര്വോ ലോര്ഡ്സില് കളിക്കാന് വന്നത്. അപ്പോഴും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര് വന്ന് ജാര്വോയെ പിടിച്ചുമാറ്റി.
“Just the one change, Jarvo 69 comes in for Virat Kohli” #ENGvIND #IndiavsEngland #IndvsEng— Karamdeep (@oyeekd) August 27, 2021
pic.twitter.com/hNnyKUA53c
King Jarvo is back #INDvENG #RohitSharma #INDvsEND #Pujara #Hitmanpic.twitter.com/XLBOw7uBRy— OneCricket (@OneCricketApp) August 27, 2021