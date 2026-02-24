ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026
സഞ്ജു വേണമെന്നില്ല, മൂന്നാമനായി സൂര്യ ഇറങ്ങട്ടെ, അക്ഷർ പട്ടേലും ടീമിൽ വേണം: നിർദേശങ്ങളുമായി ഇർഫാൻ പത്താൻ

അഭിഷേകും ഇഷാനും ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തുമ്പോള്‍ മൂന്നാമനായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എത്തണമെന്നാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ പറയുന്നത്.

Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:09 IST)
സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരായ നിര്‍ണായക മത്സരത്തില്‍ തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് പകരക്കാരനായി സഞ്ജു സാംസണെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തള്ളി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്‍. നിലവിലെ ടീമിലെ ബാറ്റിംഗ് ക്രമത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ മാത്രമെ നിലവില്‍ ആവശ്യമുള്ളു എന്നാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ പത്താന്റെ നിരീക്ഷണം. അഭിഷേകും ഇഷാനും ഓപ്പണിങ്ങിലെത്തുമ്പോള്‍ മൂന്നാമനായി സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് എത്തണമെന്നാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്കായി ടി20യില്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ 32 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 32 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 864 റണ്‍സാണ് സൂര്യ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ ഒരു സെഞ്ചുറിയും 6 അര്‍ദ്ധസെഞ്ചുറികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ ആദ്യ മൂന്ന് പേരും ഇടം കയ്യന്മാരാണ് എന്നത് സൂര്യ മൂന്നാമത് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും. തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് നാലാം സ്ഥാനത്ത് കളിക്കാം.


ഇടം കയ്യന്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പരിചയസമ്പന്നനായ ബൗളര്‍ കൂടിയാണ് അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍. അക്ഷര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട താരമാണെന്നും ഇര്‍ഫാന്‍ പറയുന്നു. ബാറ്റിങ്ങിലും ടീമിനായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ അക്ഷറിനാകും. വിന്‍ഡീസിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി സിംബാബ്വെയ്‌ക്കെതിരെ കുല്‍ദീപ് യാദവിന് അവസരം നല്‍കണമെന്നും പത്താന്‍ പറയുന്നു. സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ അത്തരമൊരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പത്താന്‍ പറയുന്നു.


