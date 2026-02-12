ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബാബർ 50 അടിക്കുമോ?, അടിച്ചാൽ ഞാൻ വിരമിക്കൽ പിൻവലിക്കും, പരിഹാസവുമായി മൊഹമ്മദ് ആമിർ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:40 IST)
ഇന്ത്യ- പാക് സൂപ്പര് പോരാട്ടത്തിന് മുന്പായി പാകിസ്ഥാന് താരം ബാബര് അസമിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി മുന് പാക് താരങ്ങളായ അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദും മിഹമ്മദ് ആമിറും. ടി20 ഫോര്മാറ്റിലെ ബാബറിന്റെ ബാറ്റിംഗ് സമീപനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ഇരുതാരങ്ങളും പരിഹസിച്ചത്. ബാബര് അസം ഇന്ത്യക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാനെ വിജയിപ്പിച്ചാല് ടിവി സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളവര്ക്കും കാണികള്ക്കും സപ്പോര്ട്ട് സ്റ്റാഫിനും താന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി നല്കുമെന്ന് അഹമ്മദ് ഷെഹ്സാദ് പറഞ്ഞു. പാക് ചാനലിലെ ലൈവ് ചര്ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് ഷെഹ്സാദിന്റെ വാഗ്ദാനം.
അതേസമയം ഇന്ത്യക്കെതിരെ 150+ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റില് ബാബര് 50 റണ്സടിച്ചാല് അപ്പോള് തന്നെ തന്റെ വിരമിക്കല് തീരുമാനം പിന്വലിക്കുമെന്നാണ് മിഹമ്മദ് ആമിര് പറഞ്ഞത്. ബാബറിന്റെ മോശം സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റിനെ പരിഹസിച്ചാണ് ആമിറിന്റെ കമന്റ്. അതേസമയം ബാബര് അത്ര നേരം ക്രീസില് നിന്നാലല്ലെ എന്ന ചോദ്യമാണ് മുന് പാക് താരമായ റഷീദ് ലത്തീഫ് ഉയര്ത്തിയത്.
നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെ 18 പന്തില് 15 റണ്സും, അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ 32 പന്തില് 46 റണ്സുമാണ് ബാബര് നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്ഷങ്ങളായി ടി20 ഫോര്മാറ്റിലും മെല്ലെപ്പോക്ക് സമീപനമാണ് ബാബര് പുലര്ത്തുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ മുന് സഹതാരങ്ങള് തന്നെ പരസ്യമായി ബാബറിനെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയില് കാര്യങ്ങള് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.