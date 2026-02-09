തിങ്കള്‍, 9 ഫെബ്രുവരി 2026
നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഐസിസിക്ക് വഴങ്ങി പാകിസ്ഥാൻ: ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ കളിച്ചേക്കും, തീരുമാനം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ

ബംഗ്ലാദേശിനെ ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഐസിസി നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:44 IST)
2026 ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ മഹാപോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിന് തിരശ്ശീല വീഴുന്നു.ഫെബ്രുവരി 15ന് കൊളംബോയില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഐസിസി പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ അഞ്ചുമണിക്കൂര്‍ നീണ്ട ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കൊടുവില്‍ നിലപാടില്‍ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്.

ലാഹോറിലെ ഗദ്ദാഫി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ദീര്‍ഘനേരചര്‍ച്ചയില്‍ പിസിബി ചെയര്‍മാന്‍ മൊഹ്സിന്‍ നഖ്വി, ഐസിസി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്‍ ഇംറാന്‍ ഖ്വാജ, ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റ് അമിനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിനെ ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഐസിസി നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള മത്സരം ബഹിഷ്‌കരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പിസിബി ചെയര്‍മാന്‍ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിനെ കാണുമെന്നും അന്തിമ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും പാക് വൃത്തങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഐസിസി വരുമാന വിഹിതത്തില്‍ വര്‍ധന, ഇന്ത്യയുമായുള്ള ദ്വിരാഷ്ട്ര പരമ്പരകള്‍ പുനരാരംഭിക്കല്‍, ടൂര്‍ണമെന്റുകളിലും ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും ഐസിസിയില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കല്‍ എന്നിവയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്‍. നിലവില്‍ ഐസിസിയുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് 34.5 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് പാകിസ്ഥാന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവര്‍ക്ക് പിന്നില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് പാകിസ്ഥാന്‍. ടി20 ലോകകപ്പിലെ പങ്കാളിത്ത ഫീസ് ബിസിബിക്ക് നല്‍കണമെന്നും ഭാവിയില്‍ ഒരു ഐസിസി ടൂര്‍ണമെന്റ് ബംഗ്ലാദേശിന് അനുവദിക്കണമെന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സായ ഇന്ത്യ-പാക് മത്സരം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഐസിസി തീവ്രചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. പാകിസ്ഥാന്‍ പിന്മാറിയാല്‍ സംപ്രേക്ഷണാവകാശം വാങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും അത് നികത്തേണ്ടി വരുന്നത് ഐസിസിയുടെ മൊത്തവരുമാനത്തെയും ഒപ്പം അംഗ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വിഹിതത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് ഐസിസി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നിലപാടില്‍ അയവ് വരുത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന.


