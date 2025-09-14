ഞായര്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
India vs Pakistan Match Live Updates: ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പാക്കിസ്ഥാനു ഹാര്‍ദിക്കിന്റെ വെട്ട്; രണ്ടാം ഓവറില്‍ ബുംറയും !

ടോസ് ലഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു

രേണുക വേണു| Last Modified ഞായര്‍, 14 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (20:15 IST)
India vs Pakistan Match Live Updates: ഏഷ്യ കപ്പില്‍ പാക്കിസ്ഥാന് രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം. സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ആറ് റണ്‍സ് ആകുമ്പോഴേക്കും പാക്കിസ്ഥാനു സായിം അയൂബിനെയും മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെയും നഷ്ടമായി.

ടോസ് ലഭിച്ച പാക്കിസ്ഥാന്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നിങ്‌സിന്റെ ആദ്യ പന്തില്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പന്തില്‍ ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കു ക്യാച്ച് നല്‍കി ഓപ്പണര്‍ സായിം അയൂബ് മടങ്ങി. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ രണ്ടാം പന്തില്‍ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിനെ ജസ്പ്രിത് ബുംറ മടക്കി. അഞ്ച് പന്തില്‍ മൂന്ന് റണ്‍സെടുത്താണ് ഹാരിസ് പുറത്തായത്.

സ്ലോ വിക്കറ്റ് ആയതിനാല്‍ മികച്ചൊരു ടോട്ടല്‍ ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ ഇന്ത്യയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ടോസ് നേടിയ ശേഷം സല്‍മാന്‍ അഗ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആദ്യം ബോള്‍ ചെയ്യാന്‍ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെന്നും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് പറഞ്ഞു.

യുഎഇയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലെ പ്ലേയിങ് ഇലവനെ ഇന്ത്യ നിലനിര്‍ത്തി. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററായി തുടരും. ഓപ്പണര്‍മാര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയും ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും.

പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍: അഭിഷേക് ശര്‍മ, ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, തിലക് വര്‍മ, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ശിവം ദുബെ, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി



