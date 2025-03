India vs New Zealand: ഇന്ത്യ vs ന്യൂസിലന്‍ഡ് ചാംപ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഫൈനലിനു ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ദുബായ് രാജ്യാന്തര ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാണ്. ബാറ്റിങ് അല്‍പ്പം ദുഷ്‌കരമായ ദുബായ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ ഇരു ടീമുകള്‍ക്കും ഒരുപോലെ വിജയസാധ്യതയുണ്ട്. ടോസ് ലഭിക്കുന്ന ടീം ആദ്യം ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് സാധ്യത.