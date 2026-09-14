അനായാസം ഇന്ത്യ; അഫ്ഗാനെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം, സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി
India vs Afghanistan
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ജയം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 156 റൺസ് നേടിയപ്പോൾ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റും 38 പന്തുകളും ശേഷിക്കെ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
അഭിഷേക് ഷോ
ഇന്ത്യക്കായി ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. 32 പന്തുകളിൽ നിന്ന് ഏഴ് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും സഹിതം 256.25 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 82 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേകാണ് കളിയിലെ താരം.
സഞ്ജു നിരാശപ്പെടുത്തി
അഭിഷേകിനൊപ്പം ഓപ്പൺ ചെയ്ത സഞ്ജു സാംസൺ നിരാശപ്പെടുത്തി. എട്ട് പന്തിൽ രണ്ട് ഫോർ സഹിതം 10 റൺസാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായിയുടെ പന്തിൽ ഡാർവിഷ് റസൂലി ക്യാച്ചെടുത്താണ് സഞ്ജുവിനെ പുറത്താക്കിയത്. സഞ്ജുവായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ.
ഇഷാനും തിളങ്ങി
വൺഡൗൺ ആയി ക്രീസിലെത്തിയ ഇഷാൻ കിഷൻ 33 പന്തിൽ അഞ്ച് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 42 റൺസ് നേടി.
അർഷ്ദീപിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്
ഇന്ത്യക്കായി അർഷ്ദീപ് സിങ് നാല് ഓവറിൽ 19 റൺസ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്കും അക്സർ പട്ടേലിനും വരുൺ ചക്രവർത്തിക്കും ഓരോ വിക്കറ്റ്. അസ്മത്തുള്ള ഒമർസായി (44 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 64) ആണ് അഫ്ഗാന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
പരമ്പര
മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടി20 പരമ്പര 1-0 ത്തിനു ഇന്ത്യ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാം ടി20 മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 15 നും മൂന്നാം ടി20 സെപ്റ്റംബർ 17 നും നടക്കും. Also Read: പവർകട്ട് കേരളം; ഇരുട്ടിൽ തുടരേണ്ടിവരും, 30 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ സർക്കാർ