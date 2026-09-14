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  4. Ties from the Sheikh Hasina era are a source of unease
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (08:41 IST)

ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ബന്ധം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നത്; ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്

Sheikh Hasina and Narendra Modi
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (08:44 IST)
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ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃക്രമീകരിക്കാനും പരസ്പര താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി പുതിയ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ബംഗ്ലാദേശ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂണ്‍ കബീര്‍ പറഞ്ഞു. പുറത്താക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഭരണകാലത്തെ ബന്ധം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
 
ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിലേക്ക് തനിക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്‍ അതില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് അറിയിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. ഇന്ത്യ റഹ്മാനെ ഉഭയകക്ഷി സന്ദര്‍ശനത്തിനും, ബിംസ്ടെക് (BIMSTEC) അധ്യക്ഷന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്നാല്‍, ധാക്ക ഈ രണ്ട് ക്ഷണങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
 
2024 ഓഗസ്റ്റില്‍ യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹസീനയ്ക്ക് ഇന്ത്യ അഭയം നല്‍കാനുള്ള ന്യൂഡല്‍ഹിയുടെ തീരുമാനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളല്‍ വീണിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ കാണിക്കുന്ന 'അമിതമായ ശ്രദ്ധ'യില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പിന്മാറണമെന്നും ന്യൂഡല്‍ഹിയുമായുള്ള ഇടപാടുകളില്‍ കൂടുതല്‍ സന്തുലിതമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും കബിര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരസ്പര താല്‍പ്പര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വിപുലമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ ഇതിനെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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