  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India vs Afghanistan First T20 sanju samson or vaibhav sooryavanshi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 13 September 2026 (12:00 IST)

നെറ്റ്‌സില്‍ ദീര്‍ഘനേരം പരിശീലനം നടത്തി വൈഭവ്, അവസാനം സഞ്ജുവിന്റെ പേര് വെട്ടുമോ?

India vs Afghanistan, Sanju Samson, Vaibhav Sooryavanshi, Indian Team
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 13 Sep 2026 (12:02 IST)
google-news
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ച മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകള്‍ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും വൈഭവിനായി സഞ്ജുവിനെ വെട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത്. വണ്‍ ഡൗണ്‍ പൊസിഷനില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ സഞ്ജുവിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇതില്‍ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതാണ് ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
 
 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിനായുള്ള ടീം സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍സ് കൂടിയാകും അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പര എന്നതിനാല്‍ കൃത്യമായ ടീം കോമ്പിനേഷന്‍ കണ്ടെത്താനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീം പരിശീലന സെഷനില്‍ വൈഭവ് ഏറെനേരം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തില്‍ സഞ്ജുവിനെ പകരം വൈഭവിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം പരിശീലനത്തിനിടെ ഇഷാന്‍ കിഷന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇഷാന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാല്‍ സഞ്ജുവാകും മൂന്നാം നമ്പറില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യുക.
 
ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന അഫ്ഗാന്‍ റാഷിദ് ഖാന്‍- മുജീബ് ഉര്‍ റഹ്‌മാന്‍- നൂര്‍ അഹ്‌മദ് സ്പിന്‍ ത്രയത്തിന്റെ ബലത്തിലാണിറങ്ങുക. ബാറ്റിങ്ങില്‍ റഹ്‌മാനുള്ള ഗുര്‍ബാസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും നിര്‍ണായകമാകും.ALSO READ: കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടം

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

നെറ്റ്‌സില്‍ ദീര്‍ഘനേരം പരിശീലനം നടത്തി വൈഭവ്, അവസാനം സഞ്ജുവിന്റെ പേര് വെട്ടുമോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ ദീര്‍ഘനേരം പരിശീലനം നടത്തി വൈഭവ്, അവസാനം സഞ്ജുവിന്റെ പേര് വെട്ടുമോ?അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോള്‍ എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ച മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്‌സുകള്‍ സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടം

കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടംവനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് ടി20 ടൂര്‍ണമെന്റിലെ കലാശപോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകീട്ട് എട്ടിനാണ് കലാശപോരാട്ടം.

സബലേങ്കയുടെ ഹാട്രിക് കിരീടസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു, യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കിരീടം ചൂടി റൈബക്കിന

സബലേങ്കയുടെ ഹാട്രിക് കിരീടസ്വപ്നം പൊലിഞ്ഞു, യുഎസ് ഓപ്പണിൽ കിരീടം ചൂടി റൈബക്കിനയുഎസ് ഓപ്പണില്‍ ഹാട്രിക് കിരീടമെന്ന ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ മടങ്ങി ഒന്നാം സീഡ് ആര്യാന സബലേങ്ക. കസാഖിസ്ഥാന്റെ എലേന റൈബക്കിനയാണ് സബലേങ്കയെ അടിയറവ് പറയിച്ചത്. റൈബക്കിനയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ യുഎസ് ഓപ്പണ്‍ നേട്ടമാണിത്.

സമ്പൂർണ തോൽവി; മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്

സമ്പൂർണ തോൽവി; മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ എട്ട് വിക്കറ്റിന് കീഴടക്കി ഇംഗ്ലണ്ട്പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനായാസ ജയം. എട്ട് വിക്കറ്റിനാണ് ആതിഥേയർ പാക്കിസ്ഥാനെ തകർത്തത്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 130 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇംഗ്ലണ്ട് വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ജയം അത് സാധ്യമാക്കി.