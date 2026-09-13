നെറ്റ്സില് ദീര്ഘനേരം പരിശീലനം നടത്തി വൈഭവ്, അവസാനം സഞ്ജുവിന്റെ പേര് വെട്ടുമോ?
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുമ്പോള് എല്ലാ കണ്ണുകളും സഞ്ജുവിലേക്ക്. ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയെ വിജയിപ്പിച്ച മാസ്മരിക പ്രകടനങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ വെറും 3 മോശം ഇന്നിങ്ങ്സുകള് സഞ്ജുവിനെ ഇന്ത്യന് ടീമില് നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പരയില് സഞ്ജു ടീമിലുണ്ടെങ്കിലും വൈഭവിനായി സഞ്ജുവിനെ വെട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത്. വണ് ഡൗണ് പൊസിഷനില് ഇഷാന് കിഷന് കളിക്കുമ്പോള് സഞ്ജുവിനെ ഉള്പ്പെടുത്തണമെങ്കില് അഭിഷേക് ശര്മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി ഇതില് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഏഷ്യന് ഗെയിംസിനായുള്ള ടീം സെലക്ഷന് ട്രയല്സ് കൂടിയാകും അഫ്ഗാനെതിരായ പരമ്പര എന്നതിനാല് കൃത്യമായ ടീം കോമ്പിനേഷന് കണ്ടെത്താനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഇന്ത്യന് ടീം പരിശീലന സെഷനില് വൈഭവ് ഏറെനേരം പരിശീലിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തില് സഞ്ജുവിനെ പകരം വൈഭവിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം പരിശീലനത്തിനിടെ ഇഷാന് കിഷന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇഷാന് വിശ്രമം അനുവദിച്ചാല് സഞ്ജുവാകും മൂന്നാം നമ്പറില് ബാറ്റ് ചെയ്യുക.
ഇബ്രാഹിം സദ്രാന്റെ നേതൃത്വത്തിലിറങ്ങുന്ന അഫ്ഗാന് റാഷിദ് ഖാന്- മുജീബ് ഉര് റഹ്മാന്- നൂര് അഹ്മദ് സ്പിന് ത്രയത്തിന്റെ ബലത്തിലാണിറങ്ങുക. ബാറ്റിങ്ങില് റഹ്മാനുള്ള ഗുര്ബാസ്, അസ്മത്തുള്ള ഒമര്സായ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും നിര്ണായകമാകും.ALSO READ: കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടം