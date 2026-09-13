കിരീടം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു, വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിൽ ഇന്ന് കലാശപ്പോരാട്ടം
വനിതാ ഏഷ്യാകപ്പ് ടി20 ടൂര്ണമെന്റിലെ കലാശപോരാട്ടത്തില് ഇന്ത്യ ഇന്ന് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തില് വൈകീട്ട് എട്ടിനാണ് കലാശപോരാട്ടം. 2 വര്ഷം മുന്പ് നഷ്ടമായ കിരീടം തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതെങ്കില് കിരീടം നിലനിര്ത്താനാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ലക്ഷ്യം.
അതേസമയം നിലവിലെ കരുത്തിലും കണക്കുകളിലും ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് വ്യക്തമായ മേല്ക്കൈ. ഇരുടീമുകളും അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ 10 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ഓപ്പണര്മാരായ സ്മൃതി മന്ദാന, ഷെഫാലി വര്മ എന്നിവര്ക്കൊപ്പം പ്രതിക റാവല്,ഹര്മന് പ്രീത് കൗര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഇന്ത്യന് ബാറ്റിംഗ് നിര മികച്ച ഫോമിലാണ്. ബൗളിങ്ങിലും ഇന്ത്യന് ടീം ശക്തരാണ്.
അതേസമയം സ്പിന് ബൗളിങ്ങിനെയാണ് ശ്രീലങ്ക ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ടൂര്ണമെന്റില് 25 വിക്കറ്റുകളാണ് ശ്രീലങ്കന് സ്പിന്നര്മാര് വീഴ്ത്തിയത്. അതിനാല് ശ്രീലങ്കയുടെ ബൗളിങ്ങിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നതാകും ഇന്ത്യയുടെ വെല്ലുവിളി. ഓപ്പണിങ്ങില് സ്മൃതി - ഷഫാലി കൂട്ടുക്കെട്ടിന് മികച്ച തുടക്കം നല്കാനായാല് ലങ്കന് ബൗളര്മാര് പ്രതിരോധത്തിലാകും.