രേണുക വേണു|
Last Modified ഞായര്, 21 ഡിസംബര് 2025 (14:23 IST)
India U19 vs Pakistan U19
India U19 vs Pakistan U19: ഏഷ്യ കപ്പ് അണ്ടര് 19 ഫൈനലില് ഇന്ത്യക്ക് 348 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ പാക്കിസ്ഥാന് നിശ്ചിത 50 ഓവറില് എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 347 റണ്സെടുത്തു.
ഓപ്പണര് സമീര് മിന്ഹാസ് പാക്കിസ്ഥാനായി 113 പന്തില് 17 ഫോറും ഒന്പത് സിക്സും സഹിതം 172 റണ്സ് നേടി. അഹമ്മദ് ഹുസൈന് 72 പന്തില് 56 റണ്സെടുത്തു. ഉസ്മാന് ഖാന് 45 പന്തില് 35 റണ്സുമായി പൊരുതി.
ഇന്ത്യക്കായി ദീപേഷ് ദീവേന്ദ്രന് മൂന്നും ഹെനില് പട്ടേല് രണ്ട് വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.