വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
ബുമ്രയേക്കാൾ അപകടകാരി, പക്ഷേ വരുണിന് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം

നിലവില്‍ വരുണ്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകാന്ത്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:29 IST)
ഇന്ത്യന്‍ മിസ്റ്ററി സ്പിന്നറായ വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ നിലവിലെ പ്രകടനം ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയേക്കാള്‍ മാരകമാണെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും ചീഫ് സെലക്ടറുമായിരുന്ന കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. 2026 ടി20 ലോകകപ്പില്‍ മിന്നും ഫോമിലുള്ള വരുണിന് അര്‍ഹിച്ച പരിഗണനയോ പ്രശംസയോ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ശ്രീകാന്ത് തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പറഞ്ഞു. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളില്‍ 9 വിക്കറ്റുകളാണ് വരുണ്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ഒരൊറ്റ മത്സരത്തിലും താരത്തിന് 4 ഓവറുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

വരുണും ബുമ്രയും ഒന്നിച്ച് കളിച്ച 21 മത്സരങ്ങളില്‍ വരുണ്‍ 30 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയപ്പോള്‍ ബുമ്രയ്ക്ക് നേടാനായത് 22 വിക്കറ്റുകളാണ്. ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് വരുണിന്റെ പന്തുകളെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പന്തിന്റെ വേഗതയിലും ലെങ്തിലുമെല്ലാം വരുണ്‍ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ അവിശ്വസനീയമാണ്. അത് ഗൂഗ്ലിയാണോ സ്‌ട്രെയ്റ്റ് ബോളാണോ എന്നതില്‍ ബാറ്റര്‍മാര്‍ സംശയിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുമ്ര മികച്ച ബൗളറാണ്, തര്‍ക്കമില്ല. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ വരുണ്‍ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.


നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ശിവം ദുബെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയെങ്കിലും വരുണിനെ പുരസ്‌കാരത്തിനായി ആരും പരിഗണിക്കാത്തതില്‍ അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിന്റെ 3 മുന്‍നിര വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തിയത് വരുണ്‍ ആണെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു. 2024- 25 കാലഘട്ടത്തില്‍ 27 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 47 വിക്കറ്റുകളാണ് നേടിയതെന്നും ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടുകയാണെങ്കില്‍ പ്ലെയര്‍ ഓഫ് ദ ടൂര്‍ണമെന്റാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള താരം വരുണാണെന്നും ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.





