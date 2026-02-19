വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

തോറ്റിട്ടില്ല എന്നത് സത്യം തന്നെ, എന്നാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തോൽക്കാം, ഇന്ത്യൻ വിജയങ്ങൾക്ക് പവർ പോര

സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ കരുത്തരായ ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.

Indian Team
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:08 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ തോല്‍വി അറിയാതെ സൂപ്പ്ര എട്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പ്രകടനങ്ങളില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ആശങ്ക. 200ന് മുകളില്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്ന ബാറ്റിംഗ് നിര ലോകകപ്പില്‍ 300 എന്ന ലക്ഷ്യം മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു ആരാധകര്‍ കരുതിയിരുന്നത്. ഈ ലോകകപ്പില്‍ 300 എന്ന ടാര്‍ഗറ്റ് തങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നാതായി നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും വിജയിക്കാനായെങ്കിലും സമ്പൂര്‍ണ്ണ ആധിപത്യത്തോടെ ടീമുകള്‍ക്ക് നേരെ വിജയമുണ്ടാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ കരുത്തരായ ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം എങ്ങനെയാകുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്.


ലോക ഒന്നാം നമ്പര്‍ ടി20 ബാറ്ററായിരുന്നിട്ടും ഓപ്പണര്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മ്മ പെട്ടെന്ന് നിറം മങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പിനെ അലട്ടുന്നത്. ലോകകപ്പിന് മുന്‍പ് വരെ മിന്നും ഫോമിലായിരുന്നു അഭിഷേക്. നിലവില്‍ സഞ്ജു സാംസണിന് പകരക്കാരനായി ടീമില്‍ ഇടം ഉറപ്പിച്ച ഇഷാന്‍ കിഷനാണ് ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍നിരയെ താങ്ങിനിര്‍ത്തുന്നത്. റണ്‍സ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും തിലക് വര്‍മയുടെ മെല്ലെപ്പോക്ക് വമ്പന്‍ സ്‌കോര്‍ നേടുന്നതില്‍ നിന്നും ടീമിനെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തുന്നു.തിലക് വര്‍മ്മയുടെ സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞതും, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗതയില്‍ റണ്‍സ് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്തതും മധ്യഓവറുകളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്‌കോറിംഗിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.


മുന്‍നിര തകരുന്നത് പതിവായതോടെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ബാറ്റര്‍മാരുടെ മികവിലാണ് ഇന്ത്യ നിലവില്‍ വിജയിച്ചു കയറുന്നത്. നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിനെതിരെ 193 റണ്‍സ് എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്താന്‍ ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചത് ശിവം ദുബെയുടെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനമാണ്. 6 സിക്‌സറുകളും 4 ഫോറുകളുമടക്കം ദുബെ നേടിയ 66 റണ്‍സാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിംഗ്‌സിന് ജീവന്‍ നല്‍കിയത്. ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പിന്തുണയും ടീമിന് തുണയായി.


ബാറ്റിംഗില്‍ ചില പിഴവുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ബൗളിംഗില്‍ ഇന്ത്യ അതിശക്തമാണ്. വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി നയിക്കുന്ന സ്പിന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റും ജസ്പ്രീത് ബുംറയും അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗും നയിക്കുന്ന പേസ് നിരയും ഫോമിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 22-ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര്‍-8 ലെ പ്രധാന പോരാട്ടം. വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, സിംബാബ്വെ എന്നിവരാണ് സൂപ്പര്‍ എട്ടിലെ മറ്റ് എതിരാളികള്‍. റസ്റ്റണ്‍ ചേസ്, സിക്കന്ദര്‍ റാസ, എയ്ഡന്‍ മാര്‍ക്രം തുടങ്ങിയ
സ്പിന്നര്‍മാര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ബാറ്റിംഗ് നിരയുടെ ഈ സ്പിന്‍ പേടി മറികടന്നില്ലെങ്കില്‍ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കടുപ്പമാകും.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :