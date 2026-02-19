Tilak Varma : ഈ മെല്ലെപ്പോക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ, തിലകിന് മാറ്റി സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ടുവരു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം

വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026
ടി20 ലോകകപ്പില്‍ മോശം പ്രകടനം തുടരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരം തിലക് വര്‍മയ്‌ക്കെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. ലോകകപ്പില്‍ കളിച്ച 4 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 106 റണ്‍സാണ് താരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമനായി ക്രീസിലെത്തുന്ന താരം മോശം സ്‌ട്രൈക്ക്‌റേറ്റിലാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആരാധകരെ ചൊടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തിലക് വര്‍മ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്നിങ്ങ്‌സിന്റെ മൊമന്റം കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും താരത്തിന് പകരം ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ സഞ്ജുവിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

കളിച്ച 3 ഇന്നിങ്ങ്‌സുകളിലും സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റ് മോശമായതോടെ ടുക് ടുക് ബാറ്ററെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ തിലകിന് പരിഹസിക്കുന്നത്. ടി20 ഫോര്‍മാറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വേഗതയില്‍ തിലകിന് ബാറ്റ് ചെയ്യാനാകുന്നില്ലെന്നും നമീബിയക്കെതിരെ ഫോമിന്റെ മിന്നലാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തിയ സഞ്ജുവിനെ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ തിലകിന് പകരം കളിപ്പിക്കണമെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നു. സഞ്ജുവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്നതെങ്കില്‍ ഈ പിന്തുണ ലഭിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും ചിലര്‍ പറയുന്നു. രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സില്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയമുള്ള സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ മൂന്നാം നമ്പര്‍ സ്ഥാനം എളുപ്പത്തില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുമെന്നും ചില ആരാധകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ കരുത്തരായ ടീമുകളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എതിരാളികള്‍. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഓപ്പണിംഗ് റോളില്‍ അഭിഷേകിന്റെയും വണ്‍ ഡൗണ്‍ പൊസിഷനില്‍ തിലകിന്റെയും മോശം പ്രകടനം ഇന്ത്യന്‍ ക്യാമ്പില്‍ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ മധ്യനിര സ്പിന്നിനെതിരെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നതും ടീമിന് തലവേദനയാണ്. ബാറ്റിംഗ് നിരയില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ ബൗളിംഗ് നിരയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്.


