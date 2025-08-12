ബുധന്‍, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

ക്യാപ്റ്റൻ സൂര്യ തന്നെ, ഉപനായകനായി ശുഭ്മാൻ ഗിൽ വന്നേക്കും, സഞ്ജു തുടരും, ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം ഈ ആഴ്ച

സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് തന്നെ ടീം നായകനായി തുടരുമെങ്കിലും ഉപനായകനായി ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചേക്കും.

Asia Cup, Indian Team Announcement, Indian Team Prediction, Sanju Samson, Shubman Gill,ഏഷ്യാകപ്പ്, ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രഖ്യാപനം, ഇന്ത്യൻ ടീം പ്രവചനം, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ,ഏഷ്യാകപ്പ്
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:45 IST)
Indian Team
സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പ്രഖ്യാപനം ഈ ആഴ്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മുംബൈയില്‍ ചീഫ് സെലക്ടര്‍ അജിത് അഗാര്‍ക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ഈ ആഴ്ച യോഗം ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ മാസം 19നോ 20നോ ടീം പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയില്‍ കായികക്ഷമത തെളിയിക്കാനെത്തിയ താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂടി ലഭിച്ച ശേഷമാകും ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് തന്നെ ടീം നായകനായി തുടരുമെങ്കിലും ഉപനായകനായി ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ടീമില്‍ ഇടം പിടിച്ചേക്കും.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ നടന്ന ടി20 പരമ്പരയില്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന്റെ നായകത്വത്തിന് കീഴിലാണ് ഗില്‍ അവസാനമായി ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമില്‍ കളിച്ചത്. ഗില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ ഓപ്പണിംഗില്‍ സഞ്ജുവിന്റെയോ അഭിഷേകിന്റെയോ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും. ഓപ്പണിങ്ങില്‍ നിന്ന് മാറി സഞ്ജു സാംസണ്‍ ആദ്യ നാലില്‍ കളിക്കാനാണ് കൂടുതല്‍ സാധ്യത. നിലവില്‍ 2 ഓപ്പണര്‍മാരും ഒപ്പം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലും എത്തുന്നതോടെ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളിനെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ല.


ടി20 ടീമിന്റെ മുഖ്യ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്ററെന്ന നിലയില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ തന്നെയാകും ഏഷ്യാകപ്പ് ടീമിലും ഉണ്ടാവുക. അവസാന ടെസ്റ്റില്‍ കളിക്കാതിരുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയും ഏഷ്യാകപ്പ് ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കും.ജിതേഷ് ശര്‍മ, ധ്രുവ് ജുറല്‍ എന്നിവരില്‍ ഒരാളെയാകും രണ്ടാം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പരിഗണിക്കുക. അഭിഷേക് ശര്‍മ, തിലക് വര്‍മ, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗ് എന്നിവരും ടീമിലുണ്ടാകും.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :