വ്യാഴം, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2025
Asia Cup 2025, India Squad: ഗില്ലും ജയ്‌സ്വാളും പരിഗണനയില്‍; സഞ്ജുവിനു പണിയാകുമോ?

ഗില്ലോ ജയ്‌സ്വാളോ സ്‌ക്വാഡില്‍ എത്തിയാല്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിലാകും

രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:23 IST)
Asia Cup 2025, India Squad: ഏഷ്യാ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, യുവ ഓപ്പണര്‍ യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍ എന്നിവരെയും പരിഗണിക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങള്‍. ഇവര്‍ ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റ് കളിക്കുന്നതിനാല്‍ ഏഷ്യാ കപ്പിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ലെന്നും വിശ്രമം അനുവദിക്കുമെന്നും നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു.

ഗില്‍, ജയ്‌സ്വാള്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം മറ്റൊരു ഓപ്പണറായ സായ് സുദര്‍ശനെയും ഏഷ്യാ കപ്പിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കും. ഏഷ്യാ കപ്പിനു പിന്നാലെ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഉള്ളതിനാല്‍ ഇവര്‍ മൂവരെയും ഏഷ്യാ കപ്പിലേക്ക് പരിഗണിച്ചേക്കില്ലെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പുറത്തുവന്ന വാര്‍ത്ത.

ഗില്ലോ ജയ്‌സ്വാളോ സ്‌ക്വാഡില്‍ എത്തിയാല്‍ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ കാര്യം പരുങ്ങലിലാകും. അഭിഷേക് ശര്‍മയും ഓപ്പണറായി ടീമില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വിക്കറ്റ് കീപ്പറായാണ് സഞ്ജുവിനെ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും വെല്ലുവിളിയായി ജിതേഷ് ശര്‍മയുണ്ട്.

സാധ്യത സ്‌ക്വാഡ്: ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍, യശസ്വി ജയ്‌സ്വാള്‍, സഞ്ജു സാംസണ്‍ / അഭിഷേക് ശര്‍മ, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, തിലക് വര്‍മ, ജിതേഷ് ശര്‍മ, അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍, വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, അര്‍ഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ


