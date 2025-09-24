പരിഹസിച്ച് അബ്രാര്‍, ഇന്ത്യക്കെതിരായ സെലിബ്രേഷന്‍ കൊണ്ട് മറുപടി കൊടുത്ത് ഹസരംഗ (വീഡിയോ)

പാക്കിസ്ഥാന് ഇന്നിങ്സ് തുടങ്ങി ഓപ്പണര് ഫഖര് സമാന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായ നിമിഷം അബ്രാറിനുള്ള ഹസരംഗയുടെ മറുപടിയെത്തി. മഹീഷ് തീക്ഷണയുടെ പന്തില് ഹസരംഗ ക്യാച്ചെടുത്താണ് ഫഖര് സമാനെ മടക്കിയത്. ഈ സമയത്ത് അബ്രാര് അഹമ്മദിന്റെ വിക്കറ്റ് സെലിബ്രേഷന് ആവര്ത്തിക്കുകയാണ് ഹസരംഗ ചെയ്തത്. ചാംപ്യന്സ് ട്രോഫിയില് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം കൈകള് കെട്ടി തല കൊണ്ട് ഡ്രസിങ് റൂമിലേക്ക് കയറി പോകാന് അബ്രാര് ആംഗ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. ഫഖര് സമാന് പുറത്തായപ്പോള് ഇതേ സെലിബ്രേഷനാണ് ഹസരംഗ നടത്തിയത്. പിന്നീട് സായിം അയൂബിനെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴും ഹസരംഗ ഇത് ആവര്ത്തിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഡ്രസിങ് റൂമില് ഇരിക്കുന്ന അബ്രാര് ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് മത്സരശേഷം ഇതെല്ലാം മറന്ന് ഇരുവരും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
Abrar & Hasaranga reminded me today why I fell in love with this sport. pic.twitter.com/ugeiCfhriw— Ramiya (@yehtuhogaaa) September 23, 2025