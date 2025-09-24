വിക്കറ്റ് നേടിയപ്പോൾ ഹസരങ്കയുടെ ആഘോഷം അനുകരിച്ച് അബ്റാർ, അതേ ഭാഷയിൽ ഹസരംഗയുടെ മറുപടി: വീഡിയോ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 24 സെപ്റ്റംബര് 2025 (11:21 IST)
ഏഷ്യാകപ്പിലെ ശ്രീലങ്ക- പാകിസ്ഥാന് പോരാട്ടത്തിനിടെ തന്റെ വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള് ആഘോഷം അനുകരിച്ച പാക് സ്പിന്നര് അബ്രാര് അഹമ്മദിന് അതേ ഭാഷയില് മറുപടി നല്കി ശ്രീലങ്കന് താരം വാനിന്ദു ഹസരംഗ. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്കയുടെ ബാറ്റിംഗ് 133 റണ്സില് അവസാനിച്ചപ്പോള് 13 പന്തില് നിന്നും 15 റണ്സാണ് ഹസരംഗ നേടിയത്. മത്സരത്തില് നിലയുറപ്പിക്കാന് ഹസരംഗ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അബ്രാറിന്റെ ഗൂഗ്ലിയില് താരം പുറത്തായത്.
ഹസരംഗയെ പുറത്താക്കിയ അബ്രാര് ഹസരങ്കയുടെ സെലിബ്രേഷന് തന്നെയാണ് അനുകരിച്ചത്. എന്നാല് പാകിസ്ഥാന്റെ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിടെ അബ്രാറിന്റെ ഈ ആഘോഷത്തിന് 3 തവണ മറുപടി നല്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഹസരംഗയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ ഇന്ത്യക്കെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ കൈകള് കെട്ടിനിന്ന് കൊണ്ട് ഡഗൗട്ടിലേക്ക് കയറിപോവാന് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആഘോഷപ്രകടനം അബ്രാര് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ആഘോഷമാണ് ഹസരംഗ അബ്രാറിന് മറുപടിയായി നല്കിയത്.
ആദ്യം പാക് ബാറ്റിങ്ങില് ഹഖര് സമാനെ പുറത്താക്കിയ ക്യാച്ചെടുത്തപ്പോഴും പിന്നീട് സയിം അയൂബ്, സല്മാന് ആഘ എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയപ്പോഴും ഹസരംഗ ഈ ആഘോഷപ്രകടനം ആഘോഷിച്ചു. ഈ ദൃശ്യങ്ങള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി.അതേസമയം മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 12 പന്തുകള് ബാക്കിനില്ക്കെ വിജയത്തിലെത്തി. ഇതോടെ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ശ്രീലങ്കയുടെ ഫൈനല് സാധ്യതകള് അവസാനിച്ചു. ആദ്യ സൂപ്പര് 4 മത്സരത്തില് ഇന്ത്യയോട് പരാജയപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാന് അടുത്ത മത്സരത്തില് ബംഗ്ലാദേശിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാല് ഫൈനലിലെത്താം.