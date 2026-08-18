18-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയിൽ 'കോലി മാജിക്' തുടങ്ങിയിട്ട് 18 വർഷം
ഇന്ത്യക്കായി 314 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 58.59 ശരാശരിയിൽ 14,941 റൺസും 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 46.85 ശരാശരിയിൽ 9,230 റൺസും ട്വന്റി 20 യിൽ 125 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 137.05 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 4,188 റൺസും കോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്
Virat Kohli
വിരാട് കോലി ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 18 വർഷം. 2008 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് പതിനെട്ടാം നമ്പർ ജേഴ്സിയിൽ ഇന്ത്യക്കായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കോലിയുടെ കരിയർ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ അതിശയിപ്പിച്ചതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല.
ദാംബുള്ളയിൽ നടന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ഒന്നാം മത്സരത്തിലാണ് കോലിയുടെ രാജ്യാന്തര അരങ്ങേറ്റം. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറിനൊപ്പം ഓപ്പണറായാണ് കോലി അന്ന് ക്രീസിലെത്തിയത്. 22 പന്തുകൾ നേരിട്ട താരം 12 റൺസുമായി നിരാശപ്പെടുത്തി. അന്ന് കോലിയുടെ പ്രായം വെറും 19 മാത്രം ! അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും വിരാട് കോലിയെന്ന അസാധ്യ പ്രതിഭയുടെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത്.
കോലിയുടെ അരങ്ങേറ്റത്തിനു ശേഷമുള്ള 18 വർഷങ്ങളെടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ, ക്യാപ്റ്റനെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ റൺസും സെഞ്ചുറികളും, വിജയിച്ച മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കളിയിലെ താരവും പരമ്പരയിലെ താരവും, ഐസിസി ടൂർണമെന്റുകളിൽ കൂടുതൽ റൺസ്, ഐസിസി നോക്ക്ഔട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റൺസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസിസി പുരസ്കാരങ്ങൾ...എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ കോലി സ്വന്തമാക്കിയ റെക്കോർഡുകൾക്ക് അവസാനമുണ്ടാകില്ല..!
ഇന്ത്യക്കായി 314 ഏകദിനങ്ങളിൽ നിന്ന് 58.59 ശരാശരിയിൽ 14,941 റൺസും 123 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 46.85 ശരാശരിയിൽ 9,230 റൺസും ട്വന്റി 20 യിൽ 125 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 137.05 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 4,188 റൺസും കോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദിന ലോകകപ്പ്, ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ്, ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി എന്നീ കിരീടങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചതിൽ നിർണായക സ്വാധീനമാകാനും കഴിഞ്ഞ 18 വർഷത്തെ കരിയറിൽ കോലിക്ക് സാധിച്ചു. Also Read: 'ദേശീയഗാനം പാടുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നടക്കുന്നു'; ഇതാണോ രാജ്യസ്നേഹമെന്ന് വിമർശനം, എന്താണ് യാഥാർഥ്യം?