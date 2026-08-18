  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. India vs Sri Lanka 1st Test Day 3 Updates
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (07:57 IST)

India vs Sri Lanka, 1st Test: ജയിക്കാനുറച്ച് ഇന്ത്യ; ആതിഥേയർ 178 റൺസിന് പിന്നിൽ, ഇന്ന് നിർണായകം

ആതിഥേയരുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 284 ൽ അവസാനിച്ചു

India vs Sri Lanka, India vs Sri Lanka 1st Test Day 3 Updates, India Sri Lanka Updates
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (08:06 IST)
google-news
India vs Sri Lanka

India vs Sri Lanka, 1st Test: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ജയിക്കാനുറച്ച് ഇന്ത്യ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിലെ 178 റൺസ് ലീഡുമായി ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങും. നാലാം ദിനമായ ഇന്ന് രണ്ട് സെഷൻ പൂർണമായി ബാറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നാം സെഷനിൽ ശ്രീലങ്കയെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. 
 
ശ്രീലങ്ക ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 
 
ആതിഥേയരുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 284 ൽ അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് സ്‌കോറായ 462 ൽ നിന്ന് 178 റൺസ് അകലെ ! സോണാൽ ദിനുഷയുടെ കന്നി സെഞ്ചുറി കരുത്തിലാണ് ശ്രീലങ്ക നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കിയത്. 168 പന്തിൽ 100 റൺസെടുത്താണ് ദിനുഷ പുറത്തായത്. നിരോഷൻ ഡിക്ക് വെല്ല 115 പന്തിൽ 80 റൺസുമായി ദിനുഷയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകി. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 146 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 
 
മാനവ് സുതാർ തിളങ്ങി 
 
ഇന്ത്യക്കായി മാനവ് സുതാർ നാല് വിക്കറ്റുമായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്. കുൽദീപ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് സിറാജ്, പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. 
 
ഇന്ന് നിർണായകം 
 
ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം ബാറ്റിങ്ങിനു അനുകൂലമായ പിച്ച് മൂന്നാം ദിനം മുതൽ ബൗളർമാർക്കു കൂടുതൽ സഹായകരമായി. മഴ കൂടി പെയ്തതോടെ നാലാം ദിനമായ ഇന്ന് സ്പിന്നർമാർക്ക് കളി വരുതിയിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 300 റൺസ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ വന്നാൽ 450+ സ്‌കോർ വിജയലക്ഷ്യം നൽകി ശ്രീലങ്കയെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കാം. 
 
ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് 
 
ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 462 ന് അവസാനിച്ചു. ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ സെഞ്ചുറിയും കെ.എൽ.രാഹുൽ, ധ്രുവ് ജുറൽ എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്‌കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 230 പന്തിൽ 15 ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 167 റൺസ് നേടിയ പടിക്കൽ ടോപ് സ്‌കോററായി. കെ.എൽ.രാഹുൽ 175 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 10 ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 82 റൺസെടുത്തു. ധ്രുവ് ജുറൽ 68 പന്തിൽ 51 റൺസുമായി തിളങ്ങി. Also Read: 'ദേശീയഗാനം പാടുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നടക്കുന്നു'; ഇതാണോ രാജ്യസ്‌നേഹമെന്ന് വിമർശനം, എന്താണ് യാഥാർഥ്യം?
 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'ജിം ഫിറ്റ്നസ് അല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസാണ് പ്രധാനം': പരിക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ എൻസിഎയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഗവാസ്കർ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്

Bangladesh vs Australia, 1st Test, Day 1: ട്രോളിയവരൊക്കെ എവിടെ? ഓസ്‌ട്രേലിയ 198 ന് ഓൾഔട്ട്, ഞെട്ടിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ്Bangladesh vs Australia, 1st Test: ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ബംഗ്ലാദേശിന് ആധിപത്യം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയരെ ബംഗ്ലാദേശ് 198 ൽ ഓൾഔട്ട് ആക്കി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യദിനം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 96 !

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)

വേദനയോടെ മെസി, ആശ്വസിപ്പിച്ച് യമാൽ (ചിത്രങ്ങൾ)നിശ്ചിത സമയത്ത് ഗോളൊന്നും പിറക്കാതിരുന്ന മത്സരത്തിൽ അധിക സമയത്താണ് സ്‌പെയിൻ ഗോൾ നേടിയത്

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇനിയും സ്വയം തെളിയിക്കേണ്ട സമ്മർദ്ദമില്ല, അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷം അത്രമാത്രം : ഭുവനേശ്വർ കുമാർഇന്ത്യയ്ക്കായി 21 ടെസ്റ്റുകളും 121 ഏകദിനങ്ങളും 87 ടി20 മത്സരങ്ങളുമാണ് ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്

Lionel Messi: മെസി പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ; വീണ്ടും സാക്ഷിയായി മെറ്റ്‌ലൈഫ്ഏഴ് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി കളംനിറഞ്ഞു കളിച്ച നായകന്റെ കരുത്തിൽ അർജന്റീനയ്ക്ക് 36 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വിശ്വകിരീടം

'ജിം ഫിറ്റ്നസ് അല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസാണ് പ്രധാനം': പരിക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ എൻസിഎയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഗവാസ്കർ

'ജിം ഫിറ്റ്നസ് അല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസാണ് പ്രധാനം': പരിക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ എൻസിഎയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഗവാസ്കർകഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍, ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, സായ് സുദര്‍ശന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള്‍ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. താരങ്ങള്‍ക്കേല്‍ക്കുന്ന തുടര്‍ച്ചയായ പരിക്കുകളില്‍ ബിസിസിഐ സെന്റര്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവാസ്‌കറുടെ ക്ലീന്‍ ചീറ്റ്.

ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് വിജയം, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നിലാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്

ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് വിജയം, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നിലാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 9 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്‌ട്രേലിയയെ 198 റണ്‍സിനും രണ്ടാമിന്നിങ്ങ്‌സില്‍ 284 റണ്‍സിനും പുറത്താക്കാന്‍ ബംഗ്ലാദേശിനായിരുന്നു.

India vs Sri Lanka, 1st Test: 500 തൊടാതെ ഇന്ത്യ; ലങ്ക വീണു തുടങ്ങി, നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടം

India vs Sri Lanka, 1st Test: 500 തൊടാതെ ഇന്ത്യ; ലങ്ക വീണു തുടങ്ങി, നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടംIndia vs Sri Lanka, 1st Test: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിൽ പിടിമുറുക്കി ഇന്ത്യ. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് 62 റൺസിനിടെ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി. മാനവ് സുത്താർ ഇന്ത്യക്കായി രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.

Sri Lanka vs India, 1st Test: ഇന്നിങ്‌സ് ജയം നടക്കുമോ? മൂന്നാം ദിനം നിർണായകം

Sri Lanka vs India, 1st Test: ഇന്നിങ്‌സ് ജയം നടക്കുമോ? മൂന്നാം ദിനം നിർണായകംSri Lanka vs India, 1st Test: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകം. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 460-9 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഒരു വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ 40 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്‌കോർ 500 ൽ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കും.

9 കളി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആറെണ്ണമെങ്കിലും ജയിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തും, നയം വ്യക്തമാക്കി ഗിൽ

9 കളി ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ആറെണ്ണമെങ്കിലും ജയിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിലെത്തും, നയം വ്യക്തമാക്കി ഗിൽനിലവില്‍ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള 9 ടെസ്റ്റുകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താനായാല്‍ ഫൈനല്‍ പ്രവേശന സാധ്യത ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട്.