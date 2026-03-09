തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026
‘ജന നായകൻ’ റിലീസ് നീളും, റീ സെൻസറിങ് തീയതി മാറ്റി, അനിശ്ചിതത്വം

സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്‌ക്രീനിംഗ് മാറ്റിയത്.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:11 IST)
ചെന്നൈ: നടന്‍ വിജയ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം 'ജന നായകന്റെ' റിലീസ് ഇനിയും നീളുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സിനിമയുടെ സെന്‍സര്‍ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് റിലീസ് തീയതി നീളുന്നതിനുള്ള കാരണം. തിങ്കളാഴ്ച സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്‍പെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രദര്‍ശനം നീട്ടിവെച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. സ്‌ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നമുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്‌ക്രീനിംഗ് മാറ്റിയത്.

പൊങ്കല്‍ റിലീസായി 2026 ജനുവരി 9-ന് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു
നിര്‍മാതാക്കള്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ പ്രക്രിയ നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. സിനിമയില്‍ സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയെങ്കിലും റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്‍പാകെ ചിത്രം ഇതുവരെയും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്ന് റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്‍പാകെ നടത്താനിരുന്ന പ്രദര്‍ശനമാണ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടത്. ഏത് ദിവസമാകും ഇനി റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റി സിനിമ കാണുക എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതോടെയാണ് സിനിമയുടെ റിലീസ് അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നത്.

സെന്‍സര്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതുവരെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ നിയമപരമായ നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം 2026-ലെ മധ്യത്തോടെ ചിത്രം തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തിക്കാനാണ് നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ നിലവില്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.


