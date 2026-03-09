"ഞാനും നിങ്ങളുടെ ആരാധികയല്ലേ, എന്നെ എന്താ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാഞ്ഞേ?' പരിഭവം പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞാരാധിക; പിന്നാലെ വിജയുടെ മറുപടി

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 മാര്ച്ച് 2026 (13:33 IST)
vijay Deverakonda, reshmika mandanna, vijay reshmika, vijay reshmika
wedding, വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, രശ്മിക മന്ദന്ന, വിജയ് രശ്മിക, വിജയ് രശ്മിക
കല്യാണം
നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും നടി രശ്മിക മന്ദാനയുടേയും വിവഹാത്തിന് ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പരിഭവം പറഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞാരാധിക. ഞാനും നിങ്ങളുടെ ആരാധികയല്ലേ എന്നും എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നുമാണ് കുഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയും അതിന് വിജയ് നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്.
"ഞാനും നിങ്ങളുടെ ആരാധിക അല്ലേ? പിന്നെന്താ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാത്തത്?" എന്നായിരുന്നു വീഡിയോയിൽ കുട്ടി ചോദിച്ചത്.
"മോളേ... ഞാൻ നിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വിളിക്കാം... നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും മധുരപലഹാരങ്ങളും ഏതാണെന്ന് പറയൂ, നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നന്നായി കഴിക്കാം..."- നിഷ്കളങ്കമായ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വിജയ് നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 26-ന് ഉദയ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും രശ്മികയുടെയും വിവാഹം. തുടർന്ന് മാർച്ച് 4-ന് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്ത റിസപ്ഷനും നടന്നിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവർ മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്നദാനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.