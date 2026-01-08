ജനനായകന് ടിക്കറ്റെടുത്തിരുന്നോ? ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ!

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 8 ജനുവരി 2026 (19:39 IST)
വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ദളപതി ആരാധകർ കാത്തിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ജനനായകൻ.
ജനുവരി 9 ണ് പൊങ്കൽ റിലീസായി തിയേറ്ററിൽ എത്താൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻസർ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസ് നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പലയിടത്തും സിനിമയുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിരവധി പേരാണ് ഓൺലൈൻ വഴി ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റെടുത്തത്. റിലീസ് നീട്ടിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുതെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് തിയേറ്ററുകളുടെ നിർദ്ദേശം.
ഓൺലൈൻ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തവർ
ഒരിക്കലും ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആ ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുതന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ ചിലവായ പണം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും. പകരം അതാത് തിയേറ്റർ തന്നെ ഷോ ക്യാൻസൽ ആക്കി മുഴവൻ തുകയും റീഫണ്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. തിയേറ്റർ കൗണ്ടർ വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ജനനായകന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർക്ക് പണം തിരികെ നൽകുമെന്ന് തിയേറ്ററുകൾ എല്ലാം റിലീസ് മാറ്റിവച്ചതിന് പിന്നാലെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രണ്ട് തവണയാണ് ചിത്രം സെൻസറിങ്ങിന് വിധേയമായത്. ഇതോടെ നിർമാതാക്കൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേസിൽ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞില്ല. എച്ച് വിനോദ് ആണ് ജനനായകൻ്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.