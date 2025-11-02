SRK 60: ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ കിംഗ് ഖാൻ, ഷാറൂഖിന് ഇന്ന് അറുപതാം പിറന്നാൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 2 നവംബര് 2025 (11:06 IST)
ഇന്ത്യന് സിനിമയുടെ കിംഗ് ഖാന് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഷാറൂഖ് ഖാന് ഇന്ന് അറുപതാം പിറന്നാള്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ലക്ഷകണക്കിന് ആരാധകരാണ് ഷാറൂഖിന് പിറന്നാള് ആശംസകള് നേര്ന്ന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തുന്നത്. ഷാറൂഖിന്റെ ജന്മദിനത്തില് പതിവ് പോലെ മുംബൈയിലെ മന്നത്ത് മന്സിലില് താരം ബാല്ക്കണിയില് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്.
ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അച്ഛനെയും അമ്മയേയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഷാറൂഖ് ഖാന് സ്വപ്രയത്നം കൈമുതലാക്കി ബോളിവുഡില് സ്വപ്നനേട്ടങ്ങള് നേടിയെടുത്ത പോരാളിയാണ്. അതിനാല് തന്നെ ഒരുപാട് പേര്ക്ക് പ്രചോദനാത്മകമാണ് ഷാറൂഖിന്റെ കരിയര്. ഇന്ന് ജാക്കി ജാനെയും ടോം ക്രൂയിസിനെയുമെല്ലാം പിന്നിലാക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ നടന്മാരില് ഒരാളാണ് ഷാറൂഖ്.
1989ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഫൗജി എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് ഷാറൂഖ് ഖാന് ഇന്ത്യന് ആരാധകര്ക്ക് പരിചിതനാകുന്നത്. തുടര്ന്ന് സര്ക്കസ്, ഇഡിയട്ട്, വഗ്ലെ കി ദുനിയ തുടങ്ങിയ ടിവി സീരീസുകളിലും ഭാഗമായി. 1992ല് ദിവാന എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഷാറൂഖ് ഖാന് ബോളിവുഡില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്. 1992ല് നായകനായി ചമത്കാര് എന്ന സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാന് ഷാറൂഖിനായി. 1993ല് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുകളില് ഷാറൂഖ് ഖാന് നിറഞ്ഞാടിയ ബാസിഗര്, ഡര് എന്നീ സിനിമകളാണ് ഷാറൂഖിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കി മാറ്റിയത്. യാഷ് ചോപ്രയ്ക്കൊപ്പം ചെയ്ത ഡര് എന്ന സിനിമയുടെ വലിയ വിജയമാണ് ഷാറൂഖിന്റെ കരിയറില് നിര്ണായകമായത്. പിന്നീട് ഷാറൂഖിനെ ഏറ്റെടുത്ത യാഷ് ചോപ്ര ഫിലിംസാണ് ഷാറൂഖിനെ ഒരു താരമായി വളര്ത്തിയെടുത്തത്.
1995ല് സല്മാന് ഖാനൊപ്പം കരണ് അര്ജുന് എന്ന സിനിമ ഇന്ത്യയിലെ പണം വാരി സിനിമകളില് മുന് നിരയിലെത്തി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് റൊമാന്റിക് ഹീറോ എന്ന ലേബലിലേക്ക് ഷാറൂഖ് ചിത്രങ്ങള് മാറുന്നതും താരത്തിന് ഇന്ത്യയാകെയുള്ള സ്വീകാര്യത വര്ധിക്കുന്നതും. ഇതില് തന്നെ ദില്വാലെ ദുല്ഹനിയ ലേ ജായങ്കേ എന്ന സിനിമ ഇന്ത്യന് സിനിമാചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായി മാറി. ദില് തോ പാഗല് ഹേ, ദില് സെ,കുച്ച് കുച്ച് ഹോത്താ ഹേ, തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകള് പിന്നീട് റൊമാന്റിക് ഹീറോ എന്ന നിലയില് വന്നു.
രണ്ടായിരത്തിന്റെ പകുതിയില് വീര് സാറ, സ്വദേശ് എന്നിങ്ങനെ അഭിനയപ്രാധാന്യമുള്ള വേഷങ്ങളിലും ഷാറൂഖ് ഖാന് തിളങ്ങി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഒരു വലിയ മാര്ക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കാന് ഷാറൂഖിനായി. 2007ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ചക് ദേ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിനിമകളില് ഒന്നായി മാറി. 2010ന് ശേഷംകയറ്റിറക്കങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഷാറൂഖിനുണ്ടായത്. 2015ന് ശേഷം കാര്യമായ വിജയങ്ങളൊന്നും നേടാന് താരത്തിനായിരുന്നില്ല. 2023ല് പുറത്തിറങ്ങിയ പത്താനിലൂടെയാണ് ബോക്സോഫീസിലെ കിംഗ് എന്ന സ്ഥാനം തനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്ന് ഷാറൂഖ് തെളിയിച്ചത്. ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്ത ജവാന് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരവും ഷാറൂഖ് സ്വന്തമാക്കി.