ഇനി താരവിവാഹം, രശ്മിക മന്ദാന - വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹക്ഷണക്കത്ത് വൈറൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:32 IST)
തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോഡികളായ രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും വിവാഹ ക്ഷണപത്രിക സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാകുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന് പോകുന്നുവെന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നിരുന്നെങ്കിലും തീയതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല. ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഇതോടെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 ഫെബ്രുവരി 26-ന് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും വിവാഹിതരാകുമെന്നും മാര്ച്ച് 4ന് ഹൈദരാബാദില് സ്വീകരണചടങ്ങ് നടക്കുമെന്നുമാണ് ക്ഷണപത്രികയില് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ പേരില് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ക്ഷണപത്രികയില് 'രശ്മികയും ഞാനും കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹത്തോടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും 26.02.26-ന്
വിവാഹിതരാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഈ കത്ത്' എന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന കത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ ബഞ്ചാര ഹില്സിലെ താജ് കൃഷ്ണയില് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി മുതല് സ്വീകരണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുമെന്നും ക്ഷണപത്രികയില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല്, ഈ ക്ഷണപത്രികയുടെ ആധികാരികത സംബന്ധിച്ച് വിജയ്യോ രശ്മികയോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും നല്കിയിട്ടില്ല. ഉദയ്പൂരിലെ പൈതൃക കൊട്ടാരത്തില് അടുപ്പമുള്ളവരുമായി മാത്രം നടക്കുന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
2018-ല് 'ഗീത ഗോവിന്ദം' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രശ്മികയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും ആദ്യമായി സ്ക്രീനില് ജോഡിയായത്. തുടര്ന്ന് 2019-ല് 'ഡിയര് കോംറേഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഇവര് ഒന്നിച്ചു അഭിനയിച്ചു. ഇതിനുശേഷം സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോഡികളിലൊന്നായി ഇവര് മാറി. 2025 ഒക്ടോബറില് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ വസതിയില് ഇരുവരും രഹസ്യമായി വിവാഹനിശ്ചയം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15-ന് ഇരുവരും ഹൈദരാബാദ് എയര്പോര്ട്ടില് ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് എത്തിയതും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.