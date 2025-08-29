വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025
Onam Release: ലോകയോ ഹൃദയപൂര്‍വ്വമോ? ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ മുന്നിലാര്?

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (07:50 IST)
ഈ ഓണക്കാലം ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ ഓണത്തല്ല് കാണാം. രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇന്നലെ റിലീസ് ആയത്. മോഹന്‍ലാല്‍-പ്രിയദര്‍ശന്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വവും കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍-നസ്ലെന്‍ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ലോകയുമാണ് ഇത്. രണ്ട് ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.

രണ്ട് സിനിമകളും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. ആ പ്രതീക്ഷകള്‍ ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമകൾ. ലോക മലയാളം ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സൂപ്പര്‍ ഹീറോ മൂവിയായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍, മലയാളിയെ നൊസ്റ്റാള്‍ജിയയിലേക്ക് കൂട്ടുക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഫീല്‍ ഗുഡ് ചിത്രമായി മാറുകയാണ് ഹൃദയപൂര്‍വ്വം.

ബോക്‌സ് ഓഫീസില്‍ തുടക്കത്തില്‍ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും മേൽക്കോയ്മ മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിനായിരുന്നു. ഓണക്കാലത്ത് എത്തുന്ന മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം, വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന സത്യന്‍ അന്തിക്കാട്-മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം തുടങ്ങിയ അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന് തുണയായത്. ഈ ഹൈപ്പ് ചിത്രത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങിലും കാണാന്‍ സാധിച്ചു. ബുക്ക്‌മൈ ഷോയില്‍ ഉച്ചവരെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിനായിരുന്നു മുന്‍തൂക്കം.

എന്നാല്‍ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലാതെ തന്നെ ലോകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു മണിക്കൂറില്‍ ലോക ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തെ മറി കടന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാന ഒരു മണിക്കൂറില്‍ മാത്രം ഹൃദയപൂര്‍വ്വത്തിന്റെ 6.52K ടിക്കറ്റുകളാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോയില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ലോകയ്ക്കായി ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത് 8.1k ടിക്കറ്റുകളാണ്.

ആദ്യ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ ഹൃദയപൂര്‍വ്വം നേടിയത് 2.20 കോടിയാണെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. ലോക 1.39 കോടി നേടിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.


