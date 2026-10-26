ഇത് ഡബിള് മാസ്: രജനീകാന്തിനൊപ്പം നയന്താര, ധര്മന്റെ വെല്ക്കം പോസ്റ്റര് പുറത്ത്
രജനീകാന്തിനെ നായകനാക്കി കമല്ഹാസന് നിര്മിക്കുന്ന ധര്മനില് ഭാഗമായി നയന്താരയും. സിനിമയുടെ നിര്മാതാക്കള് തന്നെയാണ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. നയന്താരയും രജനീകാന്തും ഒന്നിച്ച് നില്ക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ' ദ ഓറ ഇസ് ഡബിള്' എന്നാണ് വെല്ക്കം പോസ്റ്ററില് അണിയറപ്രവര്ത്തകര് കുറിച്ചത്. ഓ മൈ കടവുളെ, ഡ്രാഗണ് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അശ്വത് മാരിമുത്തുവാണ് ധര്മന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.
അണ്ണാത്തെ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് രജനീകാന്ത് നയന്താര ഹിറ്റ് ജോഡി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രമുഖി, കുസേലന്,ദര്ബാര് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും നയന്താര രജനീകാന്തിനൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമല്ഹാസന് രാജ് കമല് ഫിലിംസ് ഇന്റര്നാഷണലും റെഡ് ജയന്റും ചേര്ന്നാണ് ധര്മന്റെ നിര്മ്മാണം. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സിനിമയുടെ സംഗീതം. നയന്താരയ്ക്ക് പുറമെ സിമ്രാന്, രാശി ഖന്ന,യോഗി ബാബു എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിര സിനിമയിലുണ്ട്.