Jailer 2 Release Fans Show Responses: 'തലൈവർ ദർശനം കൊല മാസ്'; ജയിലർ 2 വിന് ഗംഭീര പ്രതികരണം, വേഗം ടിക്കറ്റെടുത്തോ !
Rajnikanth - Jailer 2
Jailer 2 Release Fans Show Responses: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിന്റെ 'ജയിലർ 2' തിയറ്ററുകളിൽ. ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ഗംഭീര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിനു ലഭിക്കുന്നത്.
രജനി തൂക്കി !
ജയിലർ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്കാൾ ഗംഭീര സിനിമയെന്നാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തെ പ്രേക്ഷകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രജനികാന്തിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ആദ്യ പകുതിയിൽ പ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് മാസ് രംഗങ്ങളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് മികച്ചൊരു ട്രീറ്റാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്.
മോഹൻലാലും കസറി !
കാമിയോ വേഷത്തിലെത്തിയ മോഹൻലാലും ചിത്രത്തിൽ കൈയടി വാരിക്കൂട്ടി. 'ജയിലർ 2 വിൽ മോഹൻലാൽ വീണ്ടും മാത്യു ആയിട്ട് അവതരിച്ചു. സെറ്റപ്പ് ലുക്കും കൊലമാസ് സ്വാഗും പിന്നെ വേറെ ലെവൽ വൈബും ഒക്കെയായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങ് കത്തിച്ചു' ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
അനിയും സീൻ തൂക്കി
അനിരുദ്ധിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആദ്യ ഭാഗത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെയും ഗംഭീരമാക്കി. രജനി അനിയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അതൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. Also Read: വെട്ട് കൊണ്ട വിസ്മയ ഇറങ്ങിയോടി, വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ നാലര വയസുകാരൻ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ; പ്രതി വിജേഷ് സ്വയം കഴുത്ത് മുറിച്ചു !