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Written By WEBDUNIA
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (11:15 IST)

'എന്റെ മകന്റെ പേര് യാത്ര, മമ്മൂട്ടി സാറിന്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമായതാണ്,' - ധനുഷ്

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (11:15 IST)
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Mammootty - Dhanush - Yatra

ഒരു മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ധനുഷ് തന്റെ മകന് പേരിട്ടതെന്ന് അറിയുമോ? മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഓം' സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ധനുഷ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 
 
ബാലു മഹേന്ദ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'യാത്ര'. 1985 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം അക്കാലത്ത് വലിയ വിജയം നേടിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടിയുടെ 'യാത്ര' എന്ന സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ധനുഷിന്റെ മകന് 'യാത്രാ' എന്ന പേര് വന്നത്. യാത്ര രാജ എന്നാണ് ധനുഷിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ പേര്.
 
മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ശോഭന, അടൂർ ഭാസി, തിലകൻ തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര അണിനിരന്ന റൊമാന്റിക് ഡ്രാമയായിരുന്നു 'യാത്ര'. ഈ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം അന്ന് വലിയ ഹിറ്റാകുകയും ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലേ ലിസ്റ്റായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. മലയാള സിനിമകൾ മലയാളത്തിനും അപ്പുറം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയ കാലം കൂടിയായിരുന്നു അത്. 'യാത്ര'യിലെ 'തന്നന്നം താനന്നം' എന്ന പാട്ട് ഇന്നും മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.  Also Read: 'ചെറിയൊരു ശത്രുത പോലെയുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് വിടോ'; ധനുഷുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മമ്മൂട്ടി
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