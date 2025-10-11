Kavya Madhavan Dileep: 'കുറ്റം മുഴുവൻ ദിലീപിന്, 9 വർഷമായി തുടരുന്ന ആരോപണം': ഒടുവിൽ വ്യക്തത വരുത്തി കാവ്യ മാധവൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (13:30 IST)
മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം നായികയായിരുന്നു കാവ്യ മാധവൻ. ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ കാവ്യയുടെ വളർച്ച മലയാളികൾ കണ്ടതാണ്. കാവ്യയുടെ സ്വകാര്യജീവിതവും മലയാളികൾ ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യവിവാഹം പരാജയപ്പെട്ട ശേഷവും കാവ്യ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, 2016 ൽ ദിലീപിനെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം കാവ്യ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിലും മലയാള സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദിലീപ് കാരണമാണ് താൻ സിനിമയിൽ സജീവമാവാത്തത് എന്നുള്ള ആഖ്യാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാവ്യ മാധവൻ.
"ഒരിക്കലും ദിലീപേട്ടനല്ല എന്നെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയത്. എന്റെ അഭിപ്രായം തന്നെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മോളെ നോക്കി ആ ഒരു കാലഘട്ടം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇടവേള എടുത്തത്." എന്നാണ് അടുത്തിടെ ഒരു പരിപാടിക്കിടെ കാവ്യ മാധവൻ പറഞ്ഞത്.
കാവ്യ ഫാൻസ് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. "ദിലീപ് കാവ്യയെയും വീട്ടിലിരുത്തി എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഒന്നും അറിയാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് വന്ന് പലതും വിളിച്ച് പറയുന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനൊള്ളൂ, അത് അവളുടെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നു. അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടും ഉണ്ടാവും. ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്? കാവ്യ ഇവൾക്കൊപ്പം എന്നും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നും കൂടി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു." അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.
അടൂർ ഗോപലാകൃഷ്ണൻ ദിലീപിനെയും കാവ്യയെയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത് 'പിന്നെയും' എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു കാവ്യ അവസാനാമായി അഭിനയിച്ചത്. ആ വർഷം നവംബറിൽ തന്നെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹം കഴിയുകയും ചെയ്തു.