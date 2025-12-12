മികച്ച സിനിമ, എല്ലാം കൊള്ളാം, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് വിയോജിപ്പുണ്ട്, ദുരന്തറിനെ പറ്റി ഹൃത്വിക് റോഷൻ

അഭിറാം മനോഹർ|
രണ്വീര് സിങ് നായകനായി തിയേറ്ററുകളില് തകര്ത്തോടുന്ന ധുരന്ധര് സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം ഹൃത്വിക് റോഷന്. സിനിമയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും സിനിമ തനിക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നാണ് ഹൃത്വിക് വ്യക്തമാക്കിയത്. തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലാണ് ഹൃത്വിക് സിനിമയെ പ്രശംസിച്ചത്.
ഞാന് സിനിമയെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കഥയുടെ നിയന്ത്രണം പൂര്ണമായി ഏറ്റെടുത്ത് സ്ക്രീനില് അത് പലര്ത്താന് സാധിക്കുന്ന ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ ഞാന് എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ധുരന്ധര്. സിനിമയും അതിലെ കഥപറച്ചിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഒരു ലോകപൗരന് എന്ന നിലയില് സിനിമയെ പറ്റി രാഷ്ട്രീയപരമായ വിയോജിപ്പുകളുണ്ട്. അതേസമയം ഒരു സിനിമാവിദ്യാര്ഥി എന്ന നിലയില് സിനിമ എനിക്ക് നല്കിയ സന്തോഷത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാന് കഴിയില്ല. ഹൃത്വിക് കുറിച്ചു.