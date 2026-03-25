നടി ഹർഷിൽ കാലിയ കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു

ഹർഷിൽ കാലിയ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിലെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു.

Harshil Kalia, Harshil Kalia Death, actress Harshil Kalia, Harshil Kalia Death news, ഹർഷിൽ കാലിയ, ഹർഷിൽ കാലിയ മരണം, നടി ഹർഷിൽ കാലിയ, ഹർഷിൽ കാലിയ മരണ വാർത്ത
രേണുക വേണു| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:15 IST)
പ്രശസ്ത നടിയും മോഡലുമായ ​ഹർഷിൽ കാലിയ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഹർഷിൽ കാലിയ സഞ്ചരിച്ച കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിലെ ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മറിയുകയായിരുന്നു.

അപകടം നടന്ന ഉടൻതന്നെ പ്രദേശ വാസികൾ ഓടിയെത്തി വാഹനം ഉയർത്തുകയും ഹർഷിലിനെ പുറത്തെടുത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. തലക്ക് ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കാർ അതിവേഗത്തിൽ വന്ന് ഡിവൈഡറിലിടിച്ച് മറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് സിസി ടിവി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

ഹർഷിലിന്റെ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി. ‘ക്രൈം നെക്സ്റ്റ് ഡോർ’ എന്ന വെബ് സീരീസിലൂടെയും നിരവധി രാജസ്ഥാനി ആൽബങ്ങളിലൂടെയും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നടിയാണ് ഹർഷിൽ കാലിയ. ഒരു വാർത്താ ചാനലിൽ ആങ്കറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രപ്രവർത്തകനായ ബിഎം കാലിയയുടെ മകളാണ് ഹർഷിൽ.



