രേണുക വേണു|
ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (12:30 IST)
വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടന് മോഹന്ലാല്. നേരിട്ടുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ തന്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ശബ്ദവും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം. മോഹൻലാലിന്റെ ഹരജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബഞ്ചാണ് ഹരജി പരിഗണിക്കുക.
ഇതേ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഐശ്വര്യ റായ്, അഭിഷേക് ബച്ചൻ, അനില് കപൂർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങൾ, ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ മുൻപും ഡൽഹി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോളിവുഡ് നടി സൊനാക്ഷി സിന്ഹയുടെ ഹരജിയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവുമൊടുവിലായി കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
പരസ്യങ്ങള്, ഉല്പന്നങ്ങള്, എഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയിലാണ് ഇവരുടെയെല്ലാം ശബ്ദവും ഫോട്ടോയുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദീപാവലി പടക്കങ്ങൾക്കു മുകളിൽ കൊടുത്ത അനന്യ പാണ്ഡെയുടെ ചിത്രം താരം തന്നെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇത് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വ്യക്തിത്വ അവകാശവും ഡിപ് ഫേക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെ ചർച്ചയായത് ഈ സമയത്തായിരുന്നു.