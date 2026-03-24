വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് മോഹൻലാൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (11:47 IST)
ഡിജിറ്റല് കാലഘട്ടത്തില് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വ്യക്തിത്വം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില് വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടന് മോഹന്ലാല്. തന്റെ പേര്, ശബ്ദം, രൂപം എന്നിവ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം.
ഹര്ജിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്
തന്റെ പേര്, ശബ്ദം, ചിത്രം എന്നിവയുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം തടയുക
പരസ്യങ്ങള്, ഉല്പ്പന്നങ്ങള്, ഡിജിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് എന്നിവയില് അനുമതിയില്ലാത്ത ഉപയോഗം നിരോധിക്കുക
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി (AI) ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങളിലെ ദുരുപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക
ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിംഗ് ആണ് മോഹന്ലാലിന്റെ ഹര്ജി കേള്ക്കുക. ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അനില് കപൂര്, അമിതാഭ് ബച്ചന് തുടങ്ങിയവരും സമാന ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിത്വ അവകാശ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി മുന്പും അനുകൂല വിധികള് നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.