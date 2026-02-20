വെളുപ്പിന് 2 മണിക്കും ഫോൺ വിളിക്കാനാവുന്ന താരമാര്? ധ്രുവെന്ന് അനുപമ, പ്രണയത്തിലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ആരാധകർ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:22 IST)
മലയാളി താരം അനുപമ പരമേശ്വരനും തമിഴ് യുവനടന് ധ്രുവ് വിക്രമും തമ്മില് പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങി നാളുകളേറെയായി. ഇരുവരും പ്രണയത്തിലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ചില ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിരുന്നു. മാരി സെല്വരാജ് ചിത്രമായ ബൈസണില് വെച്ചാണ് അനുപമയും ധ്രുവും പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് പ്രണയമായി വളര്ന്നെന്നാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ കണ്ടെത്തല്.
മാസങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന മ്യൂസിക് ആപ്പിലെ 'ബ്ലൂ മൂണ്' (Blue Moon) എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ കവര് ചിത്രമായി അനുപമയും ധ്രുവും ലിപ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ചിത്രം എഐ ആണോ എന്ന് വ്യക്തത വന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ധ്രുവും അനുപമയും തമ്മില് പ്രണയത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് ശക്തമായത്. ഏറ്റവുമൊടുവില് അനുപമയും ധ്രുവും ജെഎഫ്ഡബ്യു അവാര്ഡ് ഷോയിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റേഹില് വെച്ച് അനുപമയ്ക്ക് ധ്രുവ് പിറന്നാള് ആശംസകള് അറിയിച്ചതും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായിരുന്നു.
ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് സിനിമാ മേഖലയില് നിന്ന് ആരെ വിളിക്കാനാകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അനുപമ 'ധ്രുവ്' എന്ന് മറുപടി നല്കിയത്. ഇതോടെയാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാണെന്ന് ആരാധകര് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാരി സെല്വരാജിന്റെ ബൈസണ് ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റില് വെച്ചാണ് ഇവര് കൂടുതല് അടുത്തതെന്നാണ് വിവരം. സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി മുംബൈയില് എത്തിയപ്പോള് പകര്ത്തിയ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോള് വൈറലാണ്. പ്രണയ ഗോസിപ്പുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കാട്ടുതീ പോലെ പടരുമ്പോഴും ഇതിനോട് അനുപമയോ ധ്രുവോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.