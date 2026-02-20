ഒടുവിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നു, നായകന്മാരായി കമലും രജനിയും, വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്!

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:58 IST)
തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂടിച്ചേരലിന് ആരാധകര് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനീകാന്തും ഉലകനായകന് കമല്ഹാസനും 46 വര്ഷത്തിനു ശേഷം ഒരേ വെള്ളിത്തിരയില് തിരിച്ചെത്തുകയാണെന്ന കാര്യം ഇരു താരങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകനായി ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ പേരാണ് ആദ്യം ഉയര്ന്ന് കേട്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് സുന്ദര് സി സംവിധായകനാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഈ പ്രൊജക്റ്റില് നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി സുന്ദര് സി പിന്മാറുകയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ കമല്ഹാസന് - രജനീകാന്ത് ചിത്രമൊരുക്കുക തമിഴകത്തെ ശ്രദ്ധേയ സംവിധായകനായ നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് ആയിരിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും റെഡ് ജയന്റസ് മൂവീസ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റര് ഇതിന്റെ സൂചനയാണ് നല്കുന്നതെന്നാണ് ആരാധകര് കരുതുന്നത്. ഒരു വിന്റേജ് ബെന്സ് കാറും 'Some men set rules, some men just rule' എന്ന ടാഗ്ലൈനുമാണ് റെഡ് ജയന്റസ് പങ്കുവെച്ചത്.
ഡീ ഏജിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ഇരുതാരങ്ങളുടെയും ചെറുപ്പകാലത്തെ ലുക്കും സിനിമയിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഫെബ്രുവരി 24ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.
കമല്ഹാസന്റെ രാജ് കമല് ഫില്ംസ് ഇന്റര്നാഷണലും Red Giant Movies-ഉം ചേര്ന്ന് നിര്മ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം 2026 ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബറോടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നും 2027 പൊങ്കല് റിലീസായാകും സിനിമയെത്തുകയെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്. ഇരുതാരങ്ങളും ഏറെ നാള്ക്ക് ശേഷം ഒന്നിക്കുന്നതിനാല് ലൈറ്റ് ഹാര്ട്ടഡ് കോമഡിയ്ക്കൊപ്പം ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും ചേര്ന്ന സിനിമയാകും നെല്സണ് ഒരുക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്.