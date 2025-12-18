വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഏത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയൊരു റിസ്കെടുക്കും, ആക്റ്റേഴ്സ് റൗണ്ട് ടേബിളിൽ മമ്മൂട്ടിയെ പ്രശംസിച്ച് ധ്രുവ് വിക്രം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:09 IST)
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ നടന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനങ്ങള്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയാകാറുണ്ട്. റോഷാക്, നന്‍പകല്‍ നേരത്ത് മയക്കം, കാതല്‍,ഭ്രമയുഗം ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കളം കാവലും വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച അഭിനേതാക്കളുടെ റൗണ്ട്‌ടേബിള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് തമിഴിലെ യുവതാരമായ ധ്രുവ് വിക്രം.


മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച കളംകാവല്‍ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തെയാണ് ധ്രുവ് വിക്രം എടുത്തുപറഞ്ഞത്. സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറുകള്‍ ചെയ്യാന്‍ മടിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് വേഷം മമ്മൂട്ടി ചെയ്തത് പ്രശംസനീയമാണെന്നും ആ സിനിമയെ തോളിലേറ്റുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനമായിരുന്നുവെന്നും ധ്രുവ് വിക്രം പറഞ്ഞു. ഇമേജ് നോക്കാതെ മമ്മൂട്ടി ഇത്തരം സിനിമകള്‍ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രചോദനമാണെന്നും ധ്രുവ് വിക്രം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസില്‍ ജോസഫും മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനത്തെ പ്രശംസിച്ചു. സിനിമയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രത്തെ തിരെഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനം മമ്മൂട്ടിയുടേതായിരുന്നുവെന്നും
തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ നെഗറ്റീവായ വേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി ചെയ്തതെന്നും ബേസില്‍ പറഞ്ഞു.

ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ കൃതി സനോണ്‍, നടന്മാരായ വിക്കി കൗഷാല്‍, ഇഷാന്‍ ഖട്ടര്‍, തെന്നിന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ രുക്മിണി വസന്ത്,ധ്രുവ് വിക്രം, ബേസില്‍ ജോസഫ്, കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ എന്നിവരാണ് റൗണ്ട് ടേബിളില്‍ അതിഥികളായി എത്തിയത്.



