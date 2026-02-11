നടൻ രൺവീർ സിങ്ങിന് വധഭീഷണി; പിന്നിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘമെന്ന് സംശയം, സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 11 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:26 IST)
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് താരം രണ്വീര് സിങ്ങിന് അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറന്സ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സംഘത്തില് നിന്ന് വധഭീഷണി. വാട്സാപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച ശബ്ദസന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് താരത്തെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് മുംബൈ സെന്ട്രലിലെ രണ്വീറിന്റെ വസതിക്ക് മുംബൈ പൊലീസ് കനത്ത സുരക്ഷ ഏര്പ്പെടുത്തി.
ഭീഷണി സന്ദേശത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഉള്ളടക്കം പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, വന്തുക ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഭീഷണിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. പണം തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോറന്സ് ബിഷ്ണോയ് ഗാംഗ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിന്റെ തുടര്ച്ചയാണിതെന്ന് സംശയിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31-ന് പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് സംവിധായകന് രോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ ജുഹുവിലെ വീടിന് നേരെ വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്വീര് സിങ്ങിനും ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ഗൗരവകരമായാണ് അധികൃതര് കാണുന്നത്.
നിലവില് രണ്വീര് സിങ് താമസിക്കുന്ന ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയില് മുംബൈ പൊലീസിന് പുറമെ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ യാത്രകളിലും പൊതുപരിപാടികളിലും കര്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും ഏര്പ്പെടുത്താന് നിര്ദ്ദേശമുണ്ട്. സൈബര് സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ സന്ദേശം വന്ന ഉറവിടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.