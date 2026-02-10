ഡോൺ 3യിൽ നിന്നും പിന്മാറി, രൺവീർ സിംഗിൽ നിന്ന് 40 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫർഹാൻ അക്തർ

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:50 IST)
ഫര്ഹാന് അക്തര് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡോണ് 3യില് നിന്നും പിന്മാറിയതില് രണ്വീര് സിംഗില് നിന്നും 40 കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫര്ഹാന് അക്തറിന്റെ നിര്മാണ കമ്പനിയായ എക്സല് എന്റര്ടെയിന്മെന്റ്. ധുരന്ധര് വമ്പന് വിജയമായതോടെയാണ് രണ്വീര് ഡോണ് 3ല് നിന്നും പിന്മാറിയത്. താരം സിനിമയില് നിന്നും പിന്മാറിയത് തങ്ങള്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി ഫര്ഹാന് അക്തര് പറയുന്നു.
ഡിസംബര് 2025-ല് രണ്വീര് സിംഗ് ചിത്രത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെയാണ് തര്ക്കങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായത്. തിരക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് രണ്വീര് സിംഗിന്റെ വാദം. തിരക്കഥയില് ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്നും, അതിനാലാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും രണ്വീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.എന്നാല് രണ്വീര് സിംഗിന്റെ അന്തിമ സമ്മതത്തിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചതെന്നും തിരക്കഥ , ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ലൊക്കേഷന് പ്ലാനിംഗ് തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളില് വന് തുക ചെലവായതായും നിര്മാണകമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങള് നികത്തണമെന്നാണ് എക്സലിന്റെ ആവശ്യം.
ഇരുപക്ഷങ്ങളും തമ്മില് നടന്ന രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചര്ച്ചകളും ഫലപ്രദമായ ധാരണയിലെത്തിയില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗില്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിഷയത്തില് ഇടപെട്ട് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തില് രണ്വീര് സിംഗും എക്സല് എന്റര്ടെയിന്മെന്റും ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.