Last Modified വെള്ളി, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (09:14 IST)
തന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വ്യാജ കിംവദന്തികൾക്കെതിരെ നടൻ അലൻസിയർ. വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിലെ വേഷത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തന്റെ മെലിഞ്ഞ ലുക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് മാരകമായ അസുഖമുണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനോരമ ഓൺലൈനിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടൻ.
‘ആടുജീവിതത്തിനായി പൃഥ്വിരാജ് ശരീരഭാരം കുറച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ഡെഡിക്കേഷനായി ആഘോഷിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരണക്കിടക്കയിലാണെന്ന്. എനിക്ക് ഈ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാകുന്നില്ല’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലപ്പോഴും ശരീരഭാരം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരുമെന്നും, അത്തരം മാറ്റങ്ങളെ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു.
വ്യാപകമായ കിംവദന്തികൾ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി മാത്രമല്ല തൊഴിൽപരമായും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് നടൻ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ എനിക്ക് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സിനിമാ സംഘം പരിഭ്രാന്തരാകില്ലേ? പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്നെ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് വിളിക്കുമോ? സെറ്റിൽ ഞാൻ തളർന്നുപോകുമെന്ന് കരുതി സിനിമാക്കാർ മടിക്കും. തെറ്റായ പ്രചാരണം ഒരു നടന്റെ കരിയർ നശിപ്പിക്കും.
എന്റെ മരണത്തെപ്പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്റുകൾ കണ്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ കാര്യം’ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു നടന്റെ ഉപകരണം അവന്റെ ശരീരമാണ്, ആ ഉപകരണം കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ച് മാറണം. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭാരം കുറച്ചു, ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭാരം കുറയ്ക്കുകയാണ്. സമർപ്പണം എന്നാൽ അതല്ലേ?” അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.