പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലി; പരീക്ഷയില്ല, 28,740 ഒഴിവുകൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (18:39 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര വാര്ത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് 2026-ലെ ഗ്രാമീണ് ഡാക് സേവക് (GDS) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ പോസ്റ്റല് സര്ക്കിളുകളിലായി ആകെ 28,740 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര് (BPM), അസിസ്റ്റന്റ് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര് (ABPM), ഡാക് സേവക് എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്. വിശദമായ വിജ്ഞാപനം ജനുവരി 31ന് പുറത്തിറങ്ങും
ഒഴിവുകള്
ആകെ 28,740 ഒഴിവുകളില് കേരള സര്ക്കിളില് മാത്രം 1,691 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതല് ഒഴിവുകള് മഹാരാഷ്ട്ര (3,553), ഉത്തര്പ്രദേശ് (3,169), പശ്ചിമ ബംഗാള് (2,982) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.
യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത ബോര്ഡില് നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. കണക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങള് നിര്ബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം. കൂടാതെ അപേക്ഷിക്കുന്ന സര്ക്കിളിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷ (കേരളത്തില് മലയാളം) പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരിക്കണം.
പ്രായപരിധി: 18 വയസ്സ് മുതല് 40 വയസ്സ് വരെ. (SC/ST വിഭാഗത്തിന് 5 വര്ഷവും, OBC വിഭാഗത്തിന് 3 വര്ഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും).
മറ്റ് യോഗ്യതകള്: കമ്പ്യൂട്ടര് പരിജ്ഞാനം, സൈക്കിള് ചവിട്ടാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ നിര്ബന്ധമാണ്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി
ഈ നിയമനത്തിന് പരീക്ഷയോ അഭിമുഖമോ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന ആകര്ഷണം. പത്താം ക്ലാസ്സില് ലഭിച്ച മാര്ക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് തയ്യാറാക്കുന്ന മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ആയ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയതിനാല് സുതാര്യമായ പ്രക്രിയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
ശമ്പളം
ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റര് (BPM): 12,000 - 29,380
ABPM/ഡാക് സേവക്: 10,000 - 24,470
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ indiapostgdsonline.gov.in വഴി ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ജനറല്, ഒബിസി വിഭാഗങ്ങള്ക്ക് 100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. സ്ത്രീകള്, എസ്സി/എസ്ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാര് എന്നിവര്ക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല.കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്കും അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പരിശോധിക്കുക.