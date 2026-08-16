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  4. Here are some simple Vastu tips to bring positivity into your home
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Sunday, 16 August 2026 (09:34 IST)

വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Sun, 16 Aug 2026 (09:06 IST)
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പിതൃപക്ഷം  ഹിന്ദുമതത്തില്‍ നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വികരെ സ്മരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുമായി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ സമയത്ത്, പൂര്‍വ്വികരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാധാനം, പോസിറ്റീവിറ്റി, സമൃദ്ധി എന്നിവ ക്ഷണിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ലളിതമായ വാസ്തു തത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നത് വീട്ടില്‍ യോജിപ്പുള്ളതും ആത്മീയമായി ഉന്നതി നല്‍കുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.
 
പരമാവധി പോസിറ്റീവ് എനര്‍ജി ലഭിക്കാന്‍, വീട്ടിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനാ സ്ഥലം കിഴക്കോ വടക്കോ അഭിമുഖമായിരിക്കണം. പിതൃപക്ഷ സമയത്ത്, വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഈ ദിശകളില്‍ പൂക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പൂര്‍വ്വികരുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ദരിദ്രര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പണം എന്നിവ നല്‍കുന്നത് പോലുള്ള ദാനധര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വാസ്തു പ്രകാരം, അത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ നിങ്ങളുടെ പൂര്‍വ്വികരെ ബഹുമാനിക്കുക മാത്രമല്ല, വീട്ടില്‍ ഐക്യം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
 
അതുപോലെ തന്നെ പഴയതോ, പൊട്ടിയതോ, ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയ വസ്തുക്കള്‍ നെഗറ്റീവ് എനര്‍ജി സൃഷ്ടിക്കും. ഈ വസ്തുക്കള്‍ ദാനം ചെയ്യാനോ, ഉപേക്ഷിക്കാനോ, ശരിയായി നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്യാനോ പിത്ര പക്ഷം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പ്രകാശപൂരിതമായും, ചിട്ടയായും, അലങ്കോലമില്ലാതെയും സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആന്തരിക സമാധാനവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്; എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധക്കണം

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്

ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണോ, ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കരുത്ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കും. ഇതിനായി ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മധുര പാനിയങ്ങളാണ്. പാക്കേജിലുള്ള ജ്യൂസുകളും ഒഴിവാക്കണം. ഇവയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫ്രക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂട്ടും. കൂടാതെ മാംസാഹാരവും മീനും ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ പ്രോട്ടീന്‍ കൂടുതല്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടും. മറ്റൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ്. ഇതില്‍ ബ്രെഡ്, ചോക്ലേറ്റ്, എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്‍, കേക്ക്, ബിസ്‌കറ്റ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!

ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും!ചിലഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് സമ്മര്‍ദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകാന്‍ കാരണമാകും. കാരണം കുടലിനെ സെക്കന്റ് ബ്രെയിന്‍ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുടലില്‍ മില്യണ്‍ കണക്കിന് മൈക്രോഓര്‍ഗാനിക്കുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവയാണ് നമ്മുടെ മൂഡും പ്രതിരോധ ശേഷിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ക്ക് ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടമല്ല. അവ കഴിക്കുമ്പോള്‍ വയറിന് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പഞ്ചസാര കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനി. ഇത്തരം ഭക്ഷണം കൂടുതല്‍ കഴിക്കുന്നത് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യലായി മധുരം നല്‍കുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തില്‍ ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും സമ്മര്‍ദ്ദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. കോഫി കൂടുതല്‍ കുടിക്കുന്നതും പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും കൂട്ടും. കൂടുതല്‍ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കഴിക്കുന്നതും ഇന്‍ഫ്‌ളമേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കും.

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധി

രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കു, ഗുണങ്ങള്‍ നിരവധിനിരവധി ആന്റിഓക്‌സിഡന്റും പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയ പഴമാണ് ഈന്തപ്പഴം. രാവിലെ വെറും വയറ്റില്‍ ഈന്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് എനര്‍ജി ലഭിക്കാനും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. ഇതില്‍ ഉയര്‍ന്ന ഫൈബര്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ വയര്‍ നിറഞ്ഞ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും കലോറി കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറച്ചുമാത്രം കഴിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഈന്തപ്പഴത്തില്‍ ധാരാളം കോപ്പര്‍, സെലീനിയം, മഗ്നീഷ്യം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ എല്ലുകളുടെ ബലത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇന്‍ഡക്‌സ് കുറവായതിനാല്‍ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര ഉയരില്ല. പ്രമേഹരോഗികള്‍ക്കും ഇത് നല്ലതാണ്.

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്

ഹൃദയാരോഗ്യവും മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ ബന്ധം ഇതാണ്മുട്ട കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനം. ബൂസ്റ്റണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2300 ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ആഴ്ചയില്‍ അഞ്ചോ അതിലധികമോ മുട്ട കഴിക്കുന്നവരില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഷുഗറും കുറയുമെന്നും ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹത്തെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കന്‍ ഹാര്‍ട്ട് അസോസിയേഷന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹൃയാരോഗ്യത്തിന് ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിക്കണമെന്നാണ്. പ്രോട്ടീന്റെയും പോഷകങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് മുട്ട. ഒരു മുട്ടയില്‍ ആറുഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

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വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്

വീട്ടില്‍ പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള്‍ ഇവയാണ്പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ലളിതമായ വാസ്തു തത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നത് വീട്ടില്‍ യോജിപ്പുള്ളതും ആത്മീയമായി ഉന്നതി നല്‍കുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

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