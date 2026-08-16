വീട്ടില് പോസിറ്റീവിറ്റി കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ലളിതമായ വാസ്തു നുറുങ്ങുകള് ഇവയാണ്
പിതൃപക്ഷം ഹിന്ദുമതത്തില് നമ്മുടെ പൂര്വ്വികരെ സ്മരിക്കുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനുമായി സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ കാലഘട്ടമാണ്. ഈ സമയത്ത്, പൂര്വ്വികരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള് കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാധാനം, പോസിറ്റീവിറ്റി, സമൃദ്ധി എന്നിവ ക്ഷണിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ലളിതമായ വാസ്തു തത്വങ്ങള് പാലിക്കുന്നത് വീട്ടില് യോജിപ്പുള്ളതും ആത്മീയമായി ഉന്നതി നല്കുന്നതുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന് സഹായിക്കും.
പരമാവധി പോസിറ്റീവ് എനര്ജി ലഭിക്കാന്, വീട്ടിലെ പ്രാര്ത്ഥനാ സ്ഥലം കിഴക്കോ വടക്കോ അഭിമുഖമായിരിക്കണം. പിതൃപക്ഷ സമയത്ത്, വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഈ ദിശകളില് പൂക്കള് അല്ലെങ്കില് പൂര്വ്വികരുടെ ഓര്മ്മകള് അര്പ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.പിതൃപക്ഷ സമയത്ത് ദരിദ്രര്ക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പണം എന്നിവ നല്കുന്നത് പോലുള്ള ദാനധര്മ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. വാസ്തു പ്രകാരം, അത്തരം പ്രവൃത്തികള് നിങ്ങളുടെ പൂര്വ്വികരെ ബഹുമാനിക്കുക മാത്രമല്ല, വീട്ടില് ഐക്യം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ പഴയതോ, പൊട്ടിയതോ, ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയ വസ്തുക്കള് നെഗറ്റീവ് എനര്ജി സൃഷ്ടിക്കും. ഈ വസ്തുക്കള് ദാനം ചെയ്യാനോ, ഉപേക്ഷിക്കാനോ, ശരിയായി നിര്മാര്ജനം ചെയ്യാനോ പിത്ര പക്ഷം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട് പ്രകാശപൂരിതമായും, ചിട്ടയായും, അലങ്കോലമില്ലാതെയും സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആന്തരിക സമാധാനവും ക്ഷേമവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.