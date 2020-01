കടുവയുടെ വായില്‍ നിന്ന് യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്; വൈറലായി വീഡിയോ

ദേശീയപാതയില്‍ കടുവയെ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചുറ്റും ആളുകള്‍ തടിച്ചുകൂടി.കടുവയുടെ പിന്നാലെ നൂറുകണക്കിനാളുകള്‍ ഓടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഇതിലൊരാളാണ് കടുവയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ടത്. ഗ്രാമവാസികള്‍ ഓടിയെത്തുന്നത് കണ്ട് ഇയാളെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. കടുവയുടെ പിടിയിലകപ്പെട്ട ഇയാളുടെ പരിക്കുകള്‍ ഗുരുതരമല്ല. കടുവയെ മയക്കുവെടി വച്ച്‌ വീഴ്ത്താന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

NARROW ESCAPE: This is how better sense prevailed and both man and could be saved on Gondia-MP border where tiger was moving in last 15 days.@uddhavthackeray @SunilWarrier1 @vikaskharage @MahaForest @saroshlodhi @vikaskharage @ntca_india @AnupKNayak @wti_org_india @PMOIndia pic.twitter.com/fxpE28dm1q