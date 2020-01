കാട്ടുതീയിൽ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട കോലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടുന്ന അമ്മകുറുക്കൻ, തരംഗമായി വീഡിയോ !

കാട്ടുതീയിൽ അമ്മയെ നഷ്ടമായ കോലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലൂട്ടുന്ന അമ്മകുറുക്കന്റെ ദൃശ്യമാണ് തരംഗമാകുന്നത്. കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വനപ്രദേശത്ത് കോലക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടുന്ന കുറുക്കനെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. കോലക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കുടിയ്ക്കുന്നതിനായി അമ്മ കുറുക്കൻ ക്ഷമയോടെ നിന്നുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്.



A Fox allows itself to feed Koala Babies in Australia. In #AustraliaBushfires babies have lost their mothers & many mother animals have lost their little ones. This is fine example of Humanity