'മനോഹരമായ സന്ദർശനം ഒരുക്കിയതിന് മോദിയ്ക്ക് നന്ദി' സബർമതിയിലെ സന്ദർശക ഡയറിയിൽ ട്രംപ് കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ !

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ആശ്രമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ട്രംപിനും ഭാര്യക്കും വിശദീകരിച്ച് നൽകിയത്. ശേഷം സന്ദർശക ഡയറിയിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രം‌പ് അഭിപ്രായം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു, ട്രംപ് സന്ദർശക ഡയറിയിൽ കുറിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത്.



Gujarat: US President writes a message in the visitors' book at the Sabarmati Ashram, 'To my great friend Prime Minister Modi...Thank You, Wonderful Visit!' pic.twitter.com/mxpJbSMg4W